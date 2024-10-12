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Cevdet Yılmaz: Kartlara getirilecek ek ücrete ilişkin "Tek kuruş bütçeye gitmeyecek" dedi

Cevdet Yılmaz: Kartlara getirilecek ek ücrete ilişkin
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 100 bin liranın üzerinde olan kredi kartları için yıllık 750 TL'lik bir ücret alınmasını içeren yasa teklifini değerlendirdi. Yılmaz, "Meclisimize bir paket teklif edildi. Özellikle Savunma Sanayii Destekleme Fonuna destek amaçlı. Burada tek bir kuruş bile bütçeye gitmeyecek" dedi.

Savunma Sanayii İle İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi dün TBMM'ye sunuldu. Teklifin içerisinde Savunma Sanayi Fonu'na gelir oluşturacak önlemler içeriyor.

Teklifte en dikkat çekici maddelerden biri limiti 100 bin liranın üzerinde olan kredi kartları için yıllık 750 TL'lik bir ücret alınması oldu. Bu ücret, kredi kartı kullanıcılarına ek bir maliyet getiriyor.

"TEK KURUŞ BÜTÇEYE GİTMEYECEK"

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bugün, "Meclisimize bir paket teklif edildi. Özellikle Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na destek amaçlı. Burada tek bir kuruş bile bütçeye gitmeyecek" açıklamasında bulundu.

Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Ekonomi

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Yorumlar (7)

Murat Kara:

yav he he siz depremler için ayrılan parayı bile aktardınız

24
1
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Baba Yabgu:

O zaman kesin gidecek daha neler gitti

22
0
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Mehmet YILMAZ:

Yalan...

20
0
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Bayram Gokmen:

Artik inanmıyoruz ne doğruya ne yalana gitseniz bari

16
0
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Emre Erdogan:

Deprem vergisinde de öyle dediniz

11
0
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Zübeyir Kıvrak:

BÜTÇEYE GİTMEYECEKMİŞ SONUNDA DEVLET ELİYLE ALINIYOR HA BÜTÇEYE DİREK GİTMİŞ HA DOLAYLI YOLDAN BİR KURUMA GİTMİŞ NE FARK EDER VATANDAŞIN CEBİNDEN ÇIKTIKTAN SONRA ... GÖNÜLLÜ KATKI DESELER SEVE SEVE VERİRİM... BU DRUMDA KARTI İPTAL EDERİM OLUR BİTER O ZAMAN NE ALACAKSINIZ???

7
0
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ABDURRAHİM ÖZKALDI:

YERSENİZ...

0
0
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