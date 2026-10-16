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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Tüketici enflasyonunun 2027 yılı sonunda yüzde 21 seviyesine gerilemesini öngörüyoruz. Orta vadede ise kalıcı tek haneli enflasyona ulaşmayı hedefliyoruz."

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Tüketici enflasyonunun 2027 yılı sonunda yüzde 21 seviyesine gerilemesini öngörüyoruz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Tüketici enflasyonunun 2027 yılı sonunda yüzde 21 seviyesine gerilemesini öngörüyoruz. Orta vadede ise kalıcı tek haneli enflasyona ulaşmayı hedefliyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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