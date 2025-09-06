Malatya'da 300 Bininci Afet Konutu Teslim Töreni! Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 300 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"11 ilimizde inşası tamamlanan 300 bininci konutumuzun hamdolsun bugün sizlerle birlikte dağıtımını yapıyoruz. Bu muhteşem kalabalık bunun için burada. Modern, güvenli ve estetik anlayışla inşa edilen konutlarımızın Malatya ve diğer illerdeki kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza, TOKİ, AFAD, mimarından işçisine bu konutların inşasında emeği geçen her bir kardeşime teşekkür ediyorum. Bugün insanıyla, doğasıyla, tarihi ve kültürüyle ışıl ışıl parlayan güzide şehrimizdeyiz. İmanı ve cengaverliğiyle maruf Battal Gazi'nin diyarında, gönüllere taht kuran Niyazi Mısri'nin memleketindeyiz. Bizleri bağrına basan Malatya halkına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim sizlerden razı olsun.

Malatya hem Türkiye'nin hem bölgesinin en gözde merkezlerinden biridir. Malatya'nın bizdeki ise yeri çok çok müstesnadır. Aşık maşukuna kavuşunca nasıl mutlu oluyorsa biz de buraya her gelişimizde adeta vuslata eriyoruz. Ülkemize önemli katkılar yapan bu şehirle gurur duyuyoruz. Bugüne kadar şartlar ne olursa olsun Malatya'yı asla ihmal etmedik. Malatyalı kardeşlerimizin bize olan teveccühünü boşa çıkarmadık. Eşi benzeri bulunmaz Malatya ve Malatya halkına aşkla hizmet ettik. İnşallah bundan sonra da aynı azim ve coşkuyla, aynı sevdayla sizler için çalışmaya devam edeceğiz.

6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen illerimizden biri de malum Malatya'ydı. O gece maalesef dünya tarihinin en yıkıcı afetlerinden birini yaşadık. 11 ilimizde 53 bin 737 canımızı içimiz kan ağlayarak kara topağın bağrına verdik. Şu anda bu meydana gelen kardeşlerimizin sayısı 52 bin.

