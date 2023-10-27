Cumayeri'de yapılacak Küçük Sanayi Sitesi 2024'te tamamlanacak

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, ilçede yapılacak olan Küçük Sanayi Sitesi'nin (KSS) 2024 yılı Ocak ayında bitmesini planladıklarını söyledi.

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde yapılacak olan KSS için imzalar atıldı. Sanayi sitesinin 2024 Ocak ayı sonunda bitmesini planladıklarını belirten Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, Cumayeri için tarihi bir gün olduğunu belirterek "Başta benim olmak üzere tüm Cumayeri'nin hayali olan sanayi esnafımızı tabi ki de galericilerimizi bir çatı altında toplayabilmek maksatlıyla Cumayeri Galericiler ve Küçük Sanayi Sitesi projesini hayata geçiriyoruz. Cumayeri Belediyesi'nin liderliğinde yürüyen bir proje. Bunun içerisinde Cumayeri Belediyesinin şirketi Cumtaş, Cumayeri Karma sanayi sitesi yönetimi arkadaşlarımız burada. Müteahhit firma olmak üzere dört saç ayak üzerinde hayata geçecek. Tabi ki proje başlangıçta Cumayeri Belediyesi adına başladı ama inşallah burada imzalarımızı atıp protokollerimizi yapacağız. Projemiz inşallah bir aksilik olmazsa önümüzdeki yılın Ocak ayının sonuna yetişecek. Tabi ki önümüz kış şartları bu şartlardan kaynaklanan gecikmeler inşallah yaşanmayız. Belki de bu süreçten daha önce de olabilir 2024'ün Ocak ayında inşallah yeni dükkanlarına esnaflarımız geçmiş olacak. Şu anda 50 dükkanın hepsi sahiplenilmiş durumda. Bugün itibari ile de kura çekimlerimizi tamamladık. İnşaata da başladık bir yandan. Esnafımıza hayırlı uğurlu olsun" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE