Çukurca Belediyesi vatandaşa ucuz sebze - Haberler

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Çukurca Belediyesi vatandaşa ucuz sebze

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Çukurca Belediyesi vatandaşa ucuz sebze

Hakkari'nin Çukurca Belediyesi tarafından yapılan seralarda vatandaşın ucuz sebze almasına olanak sağlıyor.

Hakkari'nin Çukurca Belediyesi tarafından yapılan seralarda vatandaşın ucuz sebze almasına olanak sağlıyor.

Çukurca Belediyesi tarafından yapılan seralarda vatandaşın ucuz sebze almasına olanak sağlıyor. Konuyla ilgili bilgi veren Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, "Belediyemiz tarafından Beşük mevkisinde yaptığımız sera bölgesinde açılan yeni tarım alanına sebze üretimimizi bu yıl çeşitlendirdik. Bu yıl yine karpuz ekimi yaptık. Geçen sene domates, salatalık, çilek, marul, fasulye ve bir kaç çeşit yeşillik ekerek verim aldık. Buna bağlı olarak vatandaşlarımızın ev ekonomisine katkıda bulunduk. Bu sene bunlara ek olarak ücretsiz fide ekimi (domates, biber, patlıcan) yaparak vatandaşlarımıza destek olduk. Ayrıca seralarımızın hemen yanında yeni bir ekim alanı oluşturduk ve karpuz ekimi yaptık. Ekilen alanların bereketli olmasını temenni ediyorum. Bu senede amacımız vatandaşlarımızın ev ekonomisine bir nebze katkı sunmak. Bunu da vatandaşımıza sunarken amacımız kesinlikle kar elde etmek değil" dedi. - HAKKARİ

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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