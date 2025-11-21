Haberler

Corendon Airlines, Varşova- Heraklion Uçuşlarını Başlattı

Güncelleme:
Corendon Airlines, Polonya pazarındaki stratejik büyüme planı çerçevesinde Varşova'dan Girit'in Heraklion kentine direkt uçuş başlatacağını duyurdu. Uçuşlar, 25 Nisan-31 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Corendon Airlines, Varşova'dan Girit'in turizm merkezi Heraklion'a direkt uçuşlarını başlattığını ITTF Warsaw Turizm Fuarı'nda duyurarak Polonya pazarındaki büyüme stratejisini güçlendirdi.

Corendon Airlines, 20–22 Kasım tarihleri arasında Varşova Kültür ve Bilim Sarayı'nda düzenlenen ITTF Warsaw Turizm Fuarı kapsamında Varşova–Heraklion direkt uçuşlarının başlayacağını açıkladı. Havayolu, 2026 yaz sezonu için planlanan yeni hattın, mevcut Katoviçe–Heraklion bağlantısını tamamlayarak Polonya pazarındaki konumunu daha da güçlendireceğini bildirdi. Polonyalı yolcuların Akdeniz tatil destinasyonlarına yönelik ilgisinin her yıl arttığını belirten şirket, Girit'in başkenti Heraklion'un geniş plajları, tarihi dokusu ve güçlü konaklama kapasitesiyle Avrupa'nın en çok tercih edilen turizm şehirlerinden biri olduğunu vurguladı. Corendon Airlines yöneticileri, Varşova'nın stratejik önemine dikkat çekerek yeni hattın Polonya'daki istikrarlı büyüme planlarının kritik bir ayağı olduğunu ifade etti.

"Bu hat, Yunanistan uçuş ağımızı önemli ölçüde güçlendiriyor"

Corendon Airlines Polonya Satış Müdürü Halina Strzyzewska, Heraklion'a direkt uçuşların duyurulmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, "Bu hat, Yunanistan uçuş ağımızı önemli ölçüde güçlendiriyor. Özellikle Mayıs tatilini değerlendirmek isteyen yolcular için ideal bir seçenek sunuyor. Polonya bizim için stratejik bir pazar ve 2027 itibarıyla burada bir operasyon üssü kurmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı. Yeni uçuşlarla birlikte Polonya–Yunanistan arasındaki turistik hatlarda rekabetin artması bekleniyor. Seferlerin hem tur operatörleri üzerinden düzenlenen paket turlara hem de bireysel tatil seyahatlerine hizmet vereceği belirtildi. Varşova–Heraklion–Varşova uçuşlarının 25 Nisan–31 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirileceği kaydedildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
500
