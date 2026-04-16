Çok taraflı kalkınma bankalarından istihdamın ölçümüne ortak yaklaşım için işbirliği

NEW Çok taraflı kalkınma bankaları, faaliyetlerinin istihdam üzerindeki etkisini daha kapsamlı biçimde ölçmek için ortak bir yaklaşım benimseme konusunda işbirliğine gitti.

Dünya Bankasından söz konusu işbirliğine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, çok taraflı kalkınma bankalarının faaliyetlerinin daha fazla ve daha nitelikli istihdam yaratma üzerindeki etkisini ölçmeye yönelik ortak bir yaklaşım konusunda daha yakın çalışacağı, bu hedef doğrultusunda, ülkeler, çok taraflı kalkınma bankaları, özel sektör ve diğer paydaşlar arasında koordinasyon ve ortaklığın daha da güçlendirileceği belirtildi.

Söz konusu yaklaşımın, kurumların kendi yetki alanları, edinilen deneyimler ve güncel iyi uygulamalar doğrultusunda zaman içinde geliştirileceği aktarılan açıklamada, sürecin ayrıca, istihdamın niteliğinin de değerlendirmelere yansıtılması amacıyla Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) başta olmak üzere ilgili taraflarla yürütülecek istişarelerle şekilleneceği ifade edildi.

Açıklamada, hedefin her bölge ve ekonomik bağlamda istihdam yaratımı ve çalışan gelirlerinin artırılmasına yönelik en etkili yöntemlere dair ortak anlayışı güçlendirmek olduğu vurgulandı.

Böylece faaliyet gösterilen ülkelerde büyümeyi desteklemek ve yaşam koşullarını iyileştirmenin amaçlandığı belirtilen açıklamada, istihdam artışının yoksulluğun azaltılması, toplumsal uyumun güçlendirilmesi ve kırılganlıkların azaltılması açısından kritik rol oynadığına dikkat çekildi.

Açıklamada, "Bu işbirliği, daha etkili politika diyaloğunu ve daha güçlü proje tasarımını destekleyerek daha fazla ve daha iyi istihdam sağlanmasına katkıda bulunacaktır." değerlendirmesi yapıldı.

İşbirliğine giden çok taraflı kalkınma bankalarına da yer verilen açıklamada, bu kuruluşlar, Afrika Kalkınma Bankası (AfDB), Asya Kalkınma Bankası (ADB), Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB), Karayipler Kalkınma Bankası (CDB), Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (CEB), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Amerika Kıtası Kalkınma Bankası Grubu (IDB Group), İslam Kalkınma Bankası (IsDB), Yeni Kalkınma Bankası (NDB) ve Dünya Bankası olarak sıralandı.