Çocukların Ekran Süresi Tatilde Kontrol Altına Alınmalı

Güncelleme:
Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi uzmanları, tatil dönemlerinde çocukların ekran kullanım sürelerini azaltmaları ve belirli aralıklarla gözlerini dinlendirmeleri gerektiğini vurguladı. Ebeveynlerin, çocuklarına doğru ekran alışkanlıkları kazandırmaları önemli. Özellikle 6 yaş altındaki çocuklar için ekran süresinin 45 dakika ile 1 saat arasında olması, okul çağındaki çocuklar içinse 2 saati geçmemesi gerektiği belirtildi.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Metin Süleymanzade, ara tatilde çocukların ekran kullanım süresine dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, 2 saati aşan sürelerle ekran karşısında kalınmaması ve düzenli aralıklarla gözlerin dinlendirmesi tavsiyesinde bulundu.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, tatil dönemleri, çocukların dinlenmesi, oyun oynaması ve aileleriyle vakit geçirmesi için önemli bir fırsat sunarken uzmanlar, bu süreçte ekran kullanımının kontrolsüz hale gelmemesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Op. Dr. Metin Süleymanzade, ekrana uzun süre bakmanın göz kuruluğu, yanma, batma ve bulanık görme gibi şikayetlere neden olabileceğine değinerek, bu nedenle çocukların 2 saati aşan sürelerle ekran karşısında kalmaması ve düzenli aralıklarla gözlerini dinlendirmesi gerektiğini aktardı.

Ekran kullanımı sırasında ortam ışığının uygun olması ve ekran mesafesinin göze çok yakın tutulmaması gerektiğini vurgulayan Süleymanzade, ebeveynlerin çocuklarına doğru ekran alışkanlıklarını kazandırmaları durumunda hem göz sağlığını hem genel gelişimlerini koruyabileceklerini aktardı.???????

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Aybige Üstüner de tatillerde ekran süresine yönelik esnekliğin doğal olduğunu ancak bunun sınırları aşmaması gerektiğini kaydetti.

Okul döneminde sınırlı olan ekran saatinin, tatillerde biraz esneyebileceğini aktaran Üstüner, "Ancak bu esneklik kontrolsüzlük anlamına gelmemelidir. Özellikle 6 yaş altı çocuklarda ekran süresi en fazla 45 dakika ile 1 saat arasında olmalı, okul çağındaki çocuklarda ise 2 saati kesinlikle geçmemelidir." ifadelerini kullandı.

Üstüner, süre sınırının yanı sıra içerik seçiminin de büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, çocukların izlediği içeriklerin yaşlarına uygun, eğitici ve geliştirici nitelikte olması gerektiğini ve süre kısıtlaması tek başına yeterli olmadığını belirtti.

Ailelerin ekran süresini tamamen yasaklamak yerine sağlıklı sınırlar koymaları gerektiğine dikkati çeken Üstüner, "Tatil günlerinde çocukları ekran dışı etkinliklere yönlendirmek çok değerlidir. Oyun, kültürel geziler, sosyal etkinlikler, spor ve sanat gibi aktiviteler çocukların gelişimine katkı sağlar." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Enes Ege - Ekonomi
