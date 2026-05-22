Çin Merkez Bankası, Orta Vadeli Kredi Aracı ile piyasaya 600 milyar yuan aktaracak

Çin Merkez Bankası (PBoC), Orta Vadeli Kredi Aracı (MLF) ile 25 Mayıs'ta piyasaya 600 milyar yuan (yaklaşık 88,2 milyar dolar) aktaracağını duyurdu. Vadesi dolan 500 milyar yuan borcun geri ödenmesinin ardından piyasaya net 100 milyar yuan (14,7 milyar dolar) likidite sağlanmış olacak.

PBoC'den yapılan açıklamada, sabit miktar, değişken oranlı faiz ve çoklu fiyat teklifi yöntemiyle gerçekleştirilecek operasyonun, bankacılık sistemine yeterli likidite sağlamayı amaçladığı belirtildi.

Bu ay vadesi dolacak 500 milyar dolar (yaklaşık 73,5 milyar dolar) tutarında borç Merkez Bankasına geri ödeneceğinden, operasyon sonunda piyasaya net 100 milyar yuan (yaklaşık 14,7 milyar dolar) aktarılmış olacak.

MLF, Çin bankalarının, menkul varlıkları karşılığında PBoC'den 1 yıl vadeli kredi almasına olanak sağlıyor.

Merkez Bankası, "Kısa Vadeli Borç Aracı (SLF)" ile de piyasaya gecelik, haftalık ve aylık borç verebiliyor.

PBoC, ayrıca haftalık ve 2 haftalık ters repo işlemleri ile menkul varlıkları ileri tarihte geri satmak üzere satın alarak piyasaya para aktarıyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
