Çin'in Guizhou eyaletinin dış ticaret hacmi arttı

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin dış ticaret hacmi, 2023 yılının ilk 10 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 artarak 53,29 milyar yuana (yaklaşık 7,48 milyar ABD doları) yükseldi.

GUİYANG, 23 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin dış ticaret hacmi, 2023 yılının ilk 10 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 artarak 53,29 milyar yuana (yaklaşık 7,48 milyar ABD doları) yükseldi.

Guiyang Gümrük İdaresi'nin verilerine göre bu dönemde eyaletin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,6 artışla 34,7 milyar yuana çıkarken, ithalatı ise yüzde 4,8 düşüşle 18,59 milyar yuan olarak gerçekleşti.

Ocak-Ekim döneminde eyaletteki özel işletmelerin dış ticaret hacminde hızlı bir büyüme kaydedildi. Bu işletmelerin dış ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,5 artışla 33,93 milyar yuana ulaştı.

Eyaletin Kuşak ve Yol ülkeleriyle ticaretiyse Ocak-Ekim döneminde yüzde 3,4 artarak 24,73 milyar yuana yükseldi.