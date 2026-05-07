Çin'in döviz rezervi 3 trilyon 410 milyar dolara ulaştı

Çin'in döviz rezervi varlıklarının nisan ayında 3 trilyon 410 milyar dolara ulaştığı bildirildi.

Çin Devlet Döviz Takas İdaresi, Nisan 2026 dönemine ait döviz rezervi verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin döviz rezervleri, nisan sonunda bir önceki aya göre 68,4 milyar dolar artarak 3 trilyon 410 milyar dolara çıktı.

Rezervlerin değeri, mart ayına kıyasla yüzde 2,05 artış kaydetti.

Nisanda ABD doları endeksinin düştüğü, buna karşın küresel finansal varlıkların fiyatlarının karışık seyrettiği, döviz rezervlerindeki artışın da takas işlemleri ile varlık fiyatlarındaki değişimin bileşik etkisinden kaynaklandığı belirtildi.