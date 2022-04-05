Çin'in Demiryolu Yük Hacmi İlk Çeyrekte Yüzde 2,8 Arttı - Haberler

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Çin'in Demiryolu Yük Hacmi İlk Çeyrekte Yüzde 2,8 Arttı

Xinhua - Ekonomi
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Çin'in Demiryolu Yük Hacmi İlk Çeyrekte Yüzde 2,8 Arttı

BEİJİNG, 5 Nisan (Xinhua) — Şirketin verdiği bilgiye göre, bu dönemde Çin'in demiryollarında geçen yılın aynı dönemine kıyasla 25,87 milyon tonluk artışla toplamda 948 milyon ton yük taşındı. İlk çeyrekte demiryolu yük taşımacılığına yönelik güçlü talebe dikkat çeken bir Çin Demiryolları yetkilisi, Çin'in demiryollarının Kovid-19'la mücadele malzemeleri, sanayi hammaddeleri ve ürünleri, tarım malzemeleri ile kömür […]

BEİJİNG, 5 Nisan (Xinhua) — Şirketin verdiği bilgiye göre, bu dönemde Çin'in demiryollarında geçen yılın aynı dönemine kıyasla 25,87 milyon tonluk artışla toplamda 948 milyon ton yük taşındı. İlk çeyrekte demiryolu yük taşımacılığına yönelik güçlü talebe dikkat çeken bir Çin Demiryolları yetkilisi, Çin'in demiryollarının Kovid-19'la mücadele malzemeleri, sanayi hammaddeleri ve ürünleri, tarım malzemeleri ile kömür taşımacılığına yönelik desteği güçlendirdiğini söyledi.

Bu dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,8 artışla 43,79 milyon ton tohum ve tarım malzemesi taşındı. Demiryollarındaki elektrik üretimine yönelik kömür taşımacılığı da bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 6,5 arttı ve toplamda 350 milyon tona ulaşarak 363 enerji arzı tesisinin 21,7 günlük kömür tedariğini karşıladı. Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru aracılığıyla yapılan demiryolu yük taşımacılığı yüzde 56,5'lik bir atılım kaydetti ve 170.000 TEU'ya (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) yükseldi. Çin-Laos Demiryolu'nda da 260.000 ton ithalat ve ihracat ürünü taşındı.

Xinhua / Ekonomi

Çin Halk Cumhuriyeti, Nisan, Tarım, Kömür, Ekonomi, Haberler

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