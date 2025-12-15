Haberler

Çin, iki otomobil modeline daha 3. seviye otonom sürüş için onay verdi

Çin, Changan Automobile ve BAIC Motor'un geliştirdiği iki elektrikli sedan modeline, sürücünün koltukta bulunmasının şartıyla 3. seviye otonom sürüş onayı verdi. Otonom sürüş testleri için çalışmalar sürüyor.

Çin, kamuya ait otomotiv şirketleri tarafından geliştirilen iki otomobil modeline daha, şehir trafiğinde sürücünün koltuğunda bulunmasının şart koşulduğu 3. seviye otonom sürüş onayı verdi.

Çin Sanayi ve Enformasyon Teknolojisi Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çongçing merkezli Changan Automobile ve Pekin merkezli BAIC Motor şirketlerinin, geliştirdikleri elektrikli sedan modelleriyle, bulundukları şehirlerdeki belirlenen bölgelerde pilot uygulamalara başlayabilecekleri belirtildi.

Uluslararası Otomotiv Mühendisleri Birliği (SAE International) standartlarına göre 3. seviye otonom sürüş, trafikte veya otoyollarda tanımlanmış koşullarda, sürücünün gerektiğinde müdahale etmek üzere sürücü koltuğunda oturduğu otonom araç seyrini ifade ediyor.

Bakanlık, otonom sürüş testleri ve güvenlik değerlendirmeleri için uzman ekiplerin halen çalışmalar yürüttüğünü ve akıllı bağlantılı araçların trafiğe erişimini ve bu alandaki düzenleyici standartları iyileştirmeyi sürdüreceklerini bildirdi.

Daha önce Çinli otomotiv şirketleri SAIC ve BYD ile Alman firmaları Mercedes-Benz ve BMW, Çin'de 3. seviye otonom sürüş için onay almıştı.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Ekonomi
