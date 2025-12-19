Çin, Haynan Adası'nı özel gümrük denetim bölgesi haline getirdi

Çin, 2020 yılında serbest ticaret limanı haline getirilen Haynan Adası'nı ada çapında gümrük operasyonlarının yürütüldüğü özel denetim bölgesi haline getirdi.

Xinhua'nın haberine göre, adanın serbest ticaret limanı olarak konumlandırılmasının önemli bir aşaması olan ada çapında özel gümrük operasyonları başlatıldı.

Çin'in ekonomik ilişkilerden sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng, Haynan'da düzenlenen açılış töreninde, ada çapında özel gümrük operasyonlarının, Haynan Serbest Ticaret Limanı'nı, Çin'in yeni dönemdeki dışa açılımına öncülük edecek bir kapı haline getireceğini belirtti.

Haynan Adası'nın tümünü özel gümrük denetimi bölgesi haline getiren düzenleme, Serbest Ticaret Limanı'na gümrüksüz gelen malların Çin gümrüklerine kontrollü erişimini sağlayacak.

Ada'ya tarifesiz gelen mallardan yüzde 30 yerel katma değer sağlayanlar, Çin ana karasına sıfır gümrük tarifesiyle satılabilecek.

Çin'e bağlı eyalet statüsünde bir idari birim olan Haynan Adası, 2020'de serbest ticaret limanı ilan edilmişti.