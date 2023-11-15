Çin'den Avrupa'ya İlk JSQ Yük Treni Yola Çıktı

Çin'in Chongqing kentinin Yongchuan bölgesinden hareket edip doğrudan Avrupa'ya gidecek olan ilk JSQ yük treni Salı günü yola çıktı. Great Wall Motors tarafından üretilen ve toplam değeri yaklaşık 42 milyon yuan olan 232 araç, trene yüklendi. JSQ, ticari otomobillerin taşınmasına tahsis edilmiş özel bir tren modeli.

YONGCHUAN, 15 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Chongqing kentinin Yongchuan bölgesinden hareket edip doğrudan Avrupa'ya gidecek olan ilk JSQ yük treni Salı günü yola çıktı. Great Wall Motors tarafından üretilen ve toplam değeri yaklaşık 42 milyon yuan (yaklaşık 5,76 milyon ABD doları) olan 232 araç, trene yüklendi. JSQ, ticari otomobillerin taşınmasına tahsis edilmiş özel bir tren modeli.