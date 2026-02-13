Haberler

Çin'de konut fiyatlarındaki düşüş sürüyor

Çin'de gayrimenkul yatırımları ve konut satışlarındaki azalma nedeniyle konut fiyatları Ocak 2026'da düşüş gösterdi. Birinci kuşak kentlerde yeni konut fiyatları yıllık yüzde 2,1, ikinci kuşak kentlerde yüzde 2,9, üçüncü kuşak kentlerde ise yüzde 3,9 azaldı. Ülkede gayrimenkul sektörü Kovid-19 sonrası sorunlar yaşamaya devam ediyor.

Çin'de gayrimenkul yatırımları ve konut satışlarındaki azalmaya bağlı olarak konut fiyatlarındaki düşüş yılın ilk ayında da devam etti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosunun açıkladığı konut fiyat endeksine göre, Ocak 2026'da ülkedeki büyük ve orta ölçekli kentlerin çoğunda yeni ve ikinci el konut fiyatları geriledi.

Yeni konut fiyatları, "birinci kuşak kentler" olarak tanımlanan Pekin, Şanghay, Guangcou ve Şıncın'da yıllık yüzde 2,1, "ikinci kuşak"taki 31 büyük ölçekli kentte yüzde 2,9, "üçüncü kuşak"taki 35 orta ölçekli kentte yüzde 3,9 azaldı.

Ülkenin en büyük nüfusa sahip kenti Şanghay'da yeni konut fiyatları yüzde 4,2 artarken birinci kuşak kentler arasında istisna oluşturdu.

İkinci el konut fiyatları ise birinci kuşak kentlerde yıllık yüzde 7,6, ikinci kuşak kentlerde yüzde 6,2 ve üçüncü kuşak kentlerde yüzde 6,1 geriledi.

Yeni konut fiyatları, Nisan 2022'den beri geriliyor

Çin'de yeni konut fiyatları, Nisan 2022'den bu yana geriliyor. Kovid-19 salgını sonrası emlak piyasasındaki daralma ve gayrimenkul sektöründe ortaya çıkan borç problemleri konut fiyatları üzerinde baskı oluşturmayı sürdürüyor.

Ülkede gayrimenkul yatırımları 2023'te yüzde 9,6, 2024'te yüzde 10,6 ve 2025'te yüzde 17,2 geriledi.

Merkezi hükümet, konut piyasasını canlandırmak üzere kredi faizlerini ve asgari peşinat ödemelerini düşürürken yerel yönetimler, konut satışlarını teşvik için vergilerin azaltılmasından düzenlemelerin gevşetilmesine ve satışların sübvanse edilmesine kadar birçok politika tedbirini devreye almıştı. Söz konusu adımların henüz genel eğilimi değiştiremediği gözleniyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Ekonomi
