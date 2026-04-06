Çin'de Çingming Festivali tatilinde 845,4 milyon seyahat yapıldı

Çin'de geleneksel Çingming Festivali'nin kutlandığı 4-6 Nisan'da ülke içinde 845,4 milyon seyahat yapıldığı bildirildi.

Çin Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bu yıl üç günlük tatilde günlük seyahat ortalaması 281,8 milyona ulaştı.

Seyahatlerin sayısı, geçen yılın aynı tatil dönemine kıyasla yüzde 6 arttı.

Tatil süresince kara yoluyla 778,4 milyon, demir yoluyla 57,8 milyon, hava yoluyla 5,5 milyon ve nehir ile deniz yollarıyla 3,7 milyon seyahat yapıldı.

"Mezar Süpürme Günü" olarak da anılan Çingming Festivali, Çin'in geleneksel kutlamaları arasında yer alıyor. Çinliler, bu günde aile büyüklerinin kabirlerini ziyaret edip temizleyerek onları anıyor.