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Çin'de 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranları değişmedi, oranlar yüzde 3 ve 3,5'te kaldı

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Çin Ulusal Bankalararası Fon Merkezi, 1 yıllık kredi faiz oranını yüzde 3, 5 yıllık kredi faiz oranını yüzde 3,5 olarak sabit tuttu. 1 yıllık oran kurumsal kredilere, 5 yıllık oran emlak kredilerine referans kabul edilirken son indirim Mayıs 2025'te 10'ar baz puanlık olmuştu.

Çin'de gösterge faizi işlevi gören 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında (LPR) değişikliğe gidilmedi.

Çin Ulusal Bankalararası Fon Merkezi, 1 yıllık kredi faiz oranının yüzde 3'te, 5 yıllık kredi faiz oranının ise yüzde 3,5'te sabit tutulduğunu bildirdi.

Çin'deki 18 bankanın, Çin Merkez Bankasının borçlanma faizi üzerine ekledikleri??????? kar payı bildirimlerine göre belirlenen LPR, 2019'dan bu yana gösterge faizi işlevini görüyor. 1 yıl vadeli kredi faiz oranı kurumsal krediler için, 5 yıllık faiz oranı ise emlak kredileri için referans kabul ediliyor.

Kredi faiz oranlarında en son Mayıs 2025'te 10'ar baz puanlık indirim yapılmış, 1 yıllık kredi faiz oranı yüzde 3,1'den yüzde 3'e, 5 yıllık kredi faiz oranı ise yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e çekilmişti.

Kaynak: AA
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