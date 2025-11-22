Haberler

Çin Başbakanı Li Çiang'dan G20 Zirvesi'nde Serbest Ticaret Çağrısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

G20 Zirvesi'nde konuşan Çin Başbakanı Li Çiang, dünya ekonomisindeki tek taraflılık ve ticari korumacılığa karşı serbest ticaretin korunması gerektiğini vurguladı. Çok taraflı ticaret sisteminin önemine değinen Li, G20 ülkelerinin bu konuda öncülük etmesi gerektiğini belirtti.

Çin Başbakanı Li Çiang, G20 Zirvesi'nde, dünya ekonomisinde artan tek taraflılık ve ticari korumacılık eğilimlerine, ticaret alanındaki anlaşmazlıklar ve cepheleşmelere karşı serbest ticareti ve açık dünya ekonomisini koruma çağrısında bulundu.

Xinhua'nın haberine göre, Başbakan Li, Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde düzenlenen G20 Zirvesi'nde konuştu.

Dünya ekonomisinin, tek taraflılığın ve korumacılığın yükselişi, ticaret kısıtlamalarının ve cepheleşmelerin artışından kaynaklanan sorunlarla karşı karşıya olduğuna işaret eden Li, merkezinde Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) olduğu çok taraflı ticaret sisteminin ve açık dünya ekonomisinin korunması gerektiğini belirtti.

Li, G20 ülkelerinin çok taraflılığı savunma konusunda öncülük etmesi gerektiğini vurgulayarak, küresel ekonomik yönetimin iyileştirilmesi, Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu ve DTÖ gibi kurumların reforme edilmesi ve gelişmekte olan ülkelerin sesinin artırılarak daha adil ve açık bir uluslararası ekonomik düzenin oluşturulması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Ekonomi
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Enes Ünal bir döndü pir döndü

Enes Ünal bir döndü pir döndü
İki ülke arasındaki gerginliğe dahil oldular: Askeri müdahale saldırı sayılır

Tansiyon çok yükseldi! İki ülke arasındaki gerginliğe dahil oldular
İş görüşmesine giden genç, teklif edilen maaşa isyan etti: Kanıma dokunuyor

İş görüşmesine giden genç, teklif edilen maaşa isyan etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'nde Suudi Prens'i omzuna vurarak selamladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Prens ile böyle selamlaştı
Enes Ünal bir döndü pir döndü

Enes Ünal bir döndü pir döndü
Zehirlenme skandallarının ardından ünlü restoran zincirlerinde mide bulandıran görüntüler

Ünlü fast food zincirlerinde mide bulandıran görüntüler
Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu

Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek

Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor
'Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin' diyerek CHP'den istifa etti

"Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin" diyerek istifa etti
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç
Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada kritik aşama! Kızı uyuşturucu testi yaptırdı

Güllü'nün ölümünde kritik aşama! Hastaneye gittiler
Daha 19 yaşındaydı! Yemeğe gittiği nişanlısının evinde kurşun yağmuruna tutuldu

Daha 19 yaşındaydı! Nişanlısının evinde kurşun yağmuruna tutuldu
Galatasaray'a üst üste kötü haber! 2 yıldız oyuncu da sakatlandı

Galatasaray'a kötü haberler üst üste! 2 yıldız isim sakatlandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.