Çin, ABD'nin elektronik cihaz testi yasağına ve telekomünikasyon kısıtlamalarına tepki gösterdi

Çin, ABD Federal İletişim Komisyonunun (FCC), Çinli şirketlere ait laboratuvarların ülkede üretilen elektronik cihazları test etmesini yasaklayan kararı ve telekomünikasyon sektörüne yönelik kısıtlamalar içeren önerisine karşı olduğunu bildirdi.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, FCC'nin "teknolojik tarafsızlık" ilkesini terk ederek "ulusal güvenlik" kavramını aşırı genelleştirdiği, olgusal temele dayanmayan kısıtlayıcı tedbirleri devreye sokarak, aralarında Çin'in de olduğu ülkelerin şirketleri ve ürünlerine yönelik ayrımcılık yaptığı ifade edildi.

Bu türden kısıtlayıcı tedbirlerin, Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinde zor elde edilen istikrarın altını oyduğu ve iki ülke liderlerinin vardığı mutabakatı ihlal ettiği belirtilen açıklamada, Çin'in bundan endişe duyduğu ve buna karşı çıktığı aktarıldı.

Açıklamada, telekomünikasyon sektörü için öngörülen kısıtlamaların, uygulanması halinde telekomünikasyon, elektronik ve bağlantılı alanlarda küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını bozacağı, küresel sanayi işbirliği ve teknolojik inovasyonu olumsuz etkileyeceği ve ABD'nin kendi tedarik zincirine de zarar vererek şirketlerinin ve kullanıcılarının çıkarlarını olumsuz etkileyeceği vurgulandı.

ABD'ye, sanayinin bu konudaki çağrılarına kulak vererek kısıtlayıcı tedbirleri kaldırması çağrısı yapılan açıklamada, ülkenin tek taraflı eylemlerinde ısrar etmesi halinde Çin'in şirketlerinin meşru haklarını ve çıkarlarını korumak için kararlı karşı tedbirler alacağı vurgulandı.

Test yasağı ve telekomünikasyon şirketlerine kısıtlamalar

FCC, dün yaptığı toplantıda, Çinli şirketlere ait laboratuvarların ABD'de kullanılan akıllı telefon, kamera ve bilgisayarları test etmesinin yasaklanmasına ilişkin kararı kabul etmişti. Kararda, ABD'de kullanılan elektronik aletlerin yüzde 75'inin Çin'de test edildiği, ABD'deki ve ulusal güvenlik riski taşımayan ülkelerdeki laboratuvarların test yapabilmesi için uygun onay süreçlerinin yürütüleceği belirtilmişti.

Komisyon, aynı toplantıda Çinli telekom operatörleri China Mobile, China Unicom ve China Telekom'un ABD'de veri merkezi kurmasını ve ABD'li operatörlerin, "Örtülü Liste" olarak anılan, ulusal güvenlik açısından risk oluşturan ülkelerin operatörleriyle bağlantılı hizmetler vermesini yasaklayan bir öneriyi de kabul ederek kamunun ve endüstrinin görüşüne açmıştı.

Kurum, geçen yıl Çin hükümetinin sahibi olduğu ve kontrol ettiği laboratuvarların ABD'de kullanılan elektronik aletleri test etmesini yasaklamış, bu kapsamda 23 laboratuvara yasak getirmişti.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
