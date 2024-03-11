Üye Girişi
Haberler

Çiftçilerin finansal sorunlarına çözüm çağrısı

Güncelleme:

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, çiftçilerin finansal sorunlarını hafifletmek ve sektörü desteklemek amacıyla, banka kredi limitlerinin yükseltilmesi ve mevcut borçların ertelenmesi gibi önlemlerin alınması gerektiğini söyledi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, çiftçilerin finansal sorunlarını hafifletmek ve sektörü desteklemek amacıyla, banka kredi limitlerinin yükseltilmesi ve mevcut borçların ertelenmesi gibi önlemlerin alınması gerektiğini söyledi.

Mehmet Akın Doğan, değişen piyasa şartları, iklim değişiklikleri, doğal afetler, yüksek girdi maliyetleri, düşük tarımsal verimlilik ve pazarlama zorlukları gibi çeşitli faktörlerin sonucunda çiftçilerin finansal sorunlar yaşadığına dikkat çekerek, " Tarım sektörü, ekonominin temel direklerinden biri olmasına rağmen, çiftçileri etkileyen finansal zorluklar giderek artıyor. Bu zorlukların üstesinden gelmek ve çiftçilerin sürdürülebilir bir şekilde faaliyet göstermelerini sağlamak için acil önlemler alınması gerekmektedir" dedi.

Doğan, çiftçilerin finansal sorunlarını hafifletmek ve sektörü desteklemek amacıyla, banka kredi limitlerinin yükseltilmesi ve mevcut borçların ertelenmesi gibi önlemlerin alınması gerektiğinin altını çizerek, "Bu adımlar, çiftçilerin nakit akışlarını düzenlemelerine ve işletmelerini devam ettirmelerine imkan tanıyacaktır. Banka kredi limitlerinin yükseltilmesi, çiftçilerin ihtiyaç duydukları finansmana daha kolay erişim sağlayacak ve işletmelerini genişletmelerine veya modernize etmelerine yardımcı olacaktır. Aynı zamanda, mevcut borçların ertelenmesi, çiftçilerin mali durumlarını düzeltebilmeleri ve daha sürdürülebilir bir şekilde faaliyet gösterebilmeleri için zaman kazandıracaktır" diye konuştu.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, tarım sektörünün, bir ülkenin gıda güvenliği ve ekonomik istikrarı için hayati öneme sahip olduğunu söyleyerek, "Bu nedenle, çiftçilerin finansal sıkıntılarına çözüm bulmak, sadece çiftçilere değil, aynı zamanda toplumun geneline de fayda sağlayacaktır. Bu vesileyle, hükümeti, bankaları ve diğer ilgili kuruluşları, çiftçilerin finansal sorunlarını dikkate alarak gerekli adımları atmaya çağırıyoruz. Çiftçilerin desteklenmesi, tarım sektörünün sürdürülebilirliğini sağlamak ve gelecek nesillere güvenli bir tarım ortamı bırakmak için önemli bir adım olacaktır" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Mehmet Akın Banka Çiftçilik Tarım Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Uğur Yırtıcı kimdir? Zafer Partisi Ankara-Akyurt Belediye Başkan adayı Uğur Yırtıcı kaç yaşında, nereli? Turan Güraksın kimdir? Zafer Partisi İzmir- Tire Belediye Başkan adayı Turan Güraksın kaç yaşında, nereli? Ömer Ercan kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Haymana Belediye Başkan Adayı Ömer Ercan kaç yaşında, nereli? Mahmut Celal Ünsal kimdir? Memleket Partisi Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı Mahmut Celal Ünsal kaç yaşında, nereli? Cengiz Gökbayrak kimdir? Zafer Partisi İzmir- Karşıyaka Belediye Başkan adayı Cengiz Gökbayrak kaç yaşında, nereli? Selahattin Erniş kimdir? Zafer Partisi İzmir- Çiğli Belediye Başkan adayı Selahattin Erniş kaç yaşında, nereli? İbrahim Çakır kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Güdül Belediye Başkan Adayı İbrahim Çakır kaç yaşında, nereli? Ziya Kirzuk kimdir? Memleket Partisi Ankara Sincan Belediye Başkan Adayı Ziya Kirzuk kaç yaşında, nereli? Murat Aslandoğdu kimdir? Memleket Partisi Ankara Pursaklar Belediye Başkan Adayı Murat Aslandoğdu kaç yaşında, nereli? Salih Aydemir kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Salih Aydemir kaç yaşında, nereli? Zehra Turnacı kimdir? Zafer Partisi İzmir- Çeşme belediye Başkan adayı Zehra Turnacı kaç yaşında, nereli? Emine Göçay kimdir? Zafer Partisi İzmir- Torbalı Belediye Başkan adayı Emine Göçay kaç yaşında, nereli? Alparslan İlgün kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Evren Belediye Başkan Adayı Alparslan İlgün kaç yaşında, nereli? Özkan Çelik kimdir? Memleket Partisi Ankara Polatlı Belediye Başkan Adayı Özkan Çelik kaç yaşında, nereli? Berna Camcı kimdir? Zafer Partisi İzmir- Urla Belediye Başkan adayı Berna Camcı kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title