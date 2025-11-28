Haberler

Çiftçilere 711 milyon lira destek ödemesi yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün 711 milyon 848 bin lira tarımsal destek ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu. Destek ödemeleri, çeşitli alanlarda gerçekleştirilecek.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 711 milyon 848 bin lira tarımsal destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Yumaklı, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Çiftçilerin alın teri ve emeğini korumak, üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak için destekleri aralıksız sürdürdüklerini vurgulayan Yumaklı, "711 milyon 848 bin lira tarımsal destek ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, hayvan hastalıkları tazminatına 397 milyon 115 bin 727 lira, bireysel sulama sistemlerine 108 milyon 100 bin 438 lira, sertifikalı tohum kullanımına 87 milyon 729 bin 998 lira, kırsal kalkınma yatırımlarına 81 milyon 411 bin 371 lira, zeytinyağına 36 milyon 524 bin 197 lira ve sertifikalı fidan kullanımına 966 bin 269 lira destekleme ödemesi yapılacak.

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi
