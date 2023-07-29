CHP PM Üyesi Salıcı, Merkez Bankası Başkanı Erkan'ın Enflasyon Tahminlerini Eleştirdi

CHP PM üyesi Oğuz Kaan Salıcı, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın "2023 yılsonu enflasyon tahminimizi yüzde 58'e yükselttik" açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Aralık 2022'deki "Herkes hesabını 2023'te yüzde 20'ler seviyesindeki enflasyona göre yapsın" sözlerini anımsattı. Salıcı, "Merkez Bankası'na yeni atanan kadronun liyakatli olduğu iddia ediliyor! Liyakat, geçmişteki yanlış politikaların bedelini çalışanlara yüklemenin mazereti olamaz. Mesleki liyakat gümüşse, sosyal adalet altındır" dedi.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, 27 Temmuz Perşembe günü 2023 yılının üçüncü enflasyon raporunu açıkladı.

CHP Parti Meclisi Üyesi, İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, yeni Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamalarının olduğu bir video paylaştı. Salıcı, paylaşımını; "Merkez Bankası'na yeni atanan kadronun liyakatli olduğu iddia ediliyor! Liyakat, geçmişteki yanlış politikaların bedelini çalışanlara yüklemenin mazereti olamaz. Mesleki liyakat gümüşse, sosyal adalet altındır" açıklaması ile yaptı.

Salıcı, Hafize Gaye Erkan'ın söylediği her bir cümle için yorum yaptı. Erkan'ın söyledikleri ile Salıcı'nın yorumları, videoya göre şöyle:

Erkan: "Parasal sıkılaştırma sürecine başladık."

Salıcı: "En az 6 ay seçim yok."

Erkan: "2025 yılı sonrasını ise istikrar döneminin başlangıcı olarak görüyoruz."

Salıcı: "Hayat standartlarımızda artış beklemeyin."

Erkan: "Üç aya kadar vadeli mevduat faizi yaklaşık 12 puan gerileyerek yüzde 30 sevilerine gelmiştir."

Salıcı: "Çalışarak elde ettiğiniz birikimlerinize eksi getiri verilecek. Yani tasarruflarınız mum gibi eriyecek."

Erkan: "2023 yılsonu enflasyon tahminimizi yüzde 58'e yükselttik."

Salıcı: "Bu yıl hayat pahalılığı daha da artacak."

Salıcı, paylaştığı videoda daha sonra; 14 Aralık 2022'de TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmaya yer verdi. Salıcı burada da şunları söylemişti:

"Erdoğan diyor ki, 'Herkes hesabını 2023'te 20'ler seviyesindeki enflasyona göre yapsın. 2023 yılında durumun öyle olmayacağını herkes görüyordur"