CHP Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Coşkun, Karahayıt'taki Pansiyon İşletmecileriyle Buluştu

DENİZLİ (İHA) – Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Coşkun, Pamukkale'nin Karahayıt Mahallesi'nde faaliyet gösteren pansiyon işletmecileriyle bir araya geldi.

CHP Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Coşkun, Pamukkale'nin Karahayıt Mahallesi'nde faaliyet gösteren ve tespit edilen eksikliklerin giderilmemesi halinde mühürlenme ile karşı karşıya kalan pansiyon işletmecileriyle bir araya geldi.

Pansiyon işletmecilerinin ruhsatlarının iptal edilme riskiyle karşı karşıya kaldığına işaret eden CHP İlçe Başkanı Uğur Coşkun, "Karahayıt Mahallemizde faaliyet gösteren pansiyon işletmecileriyle bir araya geldik. Bu esnaflarımız ekmek paralarını kazanmak için mücadele ediyor. Bir sorun tespit edildiyse, bu soruna çözümün de üretilmesi gerekiyor. İmar affında yararlandılarsa, yapı kayıt belgesi aldılarsa, neden burada açma ruhsatı vermiyorsunuz? Burada bir sorunu varsa, böyle bir sorun tespit ettiyseniz niye yeni bir sorun çıkarıyorsunuz? 90-100 tane işletme söz konusu. Bu da 100 aile demek. Bu sorunu bir şekilde çözmek zorundasınız. Buraya bir seçenekle gelmek zorundasınız. Bu sorun çözülene kadar, biz arkalarında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - DENİZLİ