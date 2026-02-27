Haberler

Cebinden 200 lira çıkartan vatandaş, pazardaki fiyatlara isyan etti
Pazarda salatalığın 150 TL, çileğin ve ayvanın 200 TL olduğunu söyleyen bir vatandaş, "Bu ülkede hıyarı bile yiyemiyorsun" diyerek fiyatlara tepki gösterdi.

Pazara alışverişe giden bir vatandaş, tezgâhlardaki fiyatlara tepki gösterdi. Sebze ve meyve fiyatlarının yüksekliğine dikkat çeken vatandaş, cep telefonuyla kayda aldığı görüntülerde ürün etiketlerini göstererek sitem etti.

"BU ÜLKEDE HIYARI BİLE YİYEMİYORSUN"

Vatandaş, "Bakın, salatalık 150 TL. Bu ülkede hıyarı bile yiyemiyorsun. 200 TL çilek. Bu ülkenin en büyük parası 200 TL. Bir kilo çilek alınabiliyor. Bakın şu ayva 200 TL" ifadelerini kullandı.

TARTIŞMALAR YENİDEN ALEVLENDİ

Görüntülerde tezgâhlardaki fiyat etiketleri de yer aldı. Paylaşım, artan gıda fiyatlarıyla ilgili tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Kaynak: Haberler.com
