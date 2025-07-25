ÇAYKUR İkinci Sürgün Hasadında Kapasite Alımına Devam Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, ikinci sürgün yaş çay hasadında tam kapasite alım ve üretim faaliyetlerine devam ettiklerini açıkladı. Hasadın ilk haftası rahat geçerken, ikinci hafta alım işlemlerinin yoğunlaştığı belirtildi.

ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, ikinci sürgün yaş çay hasadında tam kapasite alım ve üretim faaliyetlerine devam ettiklerini duyurdu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, ikinci sürgünün ilk haftasında rahat geçen satın alma işlemlerinin ikinci hafta itibarıyla yoğunlaştığı belirtildi.

Normal hasat sürecinin asgari 35-40 günlük bir zaman dilimini kapsadığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bilinmesini isteriz ki biz ÇAYKUR olarak çay ürünü bu topraklarda var olduğundan itibaren tarımından ürün geliştirmesine, hasadından ürün bedellerinin karşılanmasına her daim üreticilerimizin güvencesi, sığınağı ve kara gün dostu olduk. Üreticilerimizi hiçbir şart ve koşulda yalnız bırakmadık asla da bırakmayacağız. Yalnızca ilk sürgünde değil, her sürgünde üreticilerimiz için sadık bir paydaş konumundayız. Tüm çalışmalarımızı bu şartlar altında sürdürmeye ve görevimizin layığı için mücadelemize yorulmadan, amansız bir şekilde devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Ekonomi
TRT'den çıkarılan Aybüke Pusat'ın yeni adresi belli oldu

TRT'den kovulan Aybüke Pusat'ın yeni adresi belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Askeri harekat mesajı veren Bakan Fidan'ın görüntüsü olay oldu

Askeri harekat mesajı veren Bakan Fidan'ın görüntüsü olay oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.