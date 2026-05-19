ÇAYKUR 2026 yaş çay kampanyası yarın başlıyor

ÇAYKUR, soğuk baharın geciktirdiği olgunlaşmaya rağmen yarın 2026 yılı yaş çay kampanyasını açıyor. Kalite ve sürdürülebilirlik vurgusu yapılan açıklamada, çayın değerini korumanın herkesin sorumluluğu olduğu belirtildi.

Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürlüğünce 2026 yılı yaş çay kampanyasının yarın açılacağı bildirildi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, bu yıl soğuk geçen bahar mevsimi sebebiyle çayın geç olgunlaştığı bir dönem yaşandığı belirtildi.

Buna rağmen çayın erken olgunlaştığı yerler ve hasat sürecini başlatmaya hazır müstahsiller için yarın 2026 yılı yaş çay kampanyasının açılacağı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu yeni kampanya döneminde geçmiş yıllarda edinmiş olduğumuz tecrübelerle ve tüm ekibimizle seferber olup, çayımıza hak etmiş olduğu değeri vermeye devam ederek çalışmalarımızı yürüteceğiz. Ürünümüzün hem ticari hem de marka değerini korumak hasat sürecinden başlamak üzere ve devamında ona göstereceğimiz ilgi çerçevesinde hepimizin elindedir. Unutulmamalıdır ki değeri korunan bir ürün de herkese kazandırmaya ve gelecek kuşaklara miras kalmaya devam edecektir."

Bunun başarılmasının da bahçeden başlanmak üzere herkesin elinde olduğunun altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çayımızın değerini korumasının bir başka ön koşulu da kalite kriterlerinden hiçbir suretle taviz verilmemesidir. Doğru tekniklerle toplanıp, uygun ortamlarda bekletilen ürünler bardağımıza taşınacak ürünün kalitesini de belirlemektedir. En nihayetinde aslolan tüketicilerimizin çay tüketim alışkanlıklarını devam ettirmesi olup, onların dünyada kişi başına en çok çayı tüketenler olma vasfını devam ettirmeleri çay sektörünün tüm süreçleri için belirleyici konumdadır. Tüm bu değerlendirmeler çerçevesinde hepimiz için en temel olanın günlük, sezonluk veya birkaç yıllık bir yaklaşım sergilemek değil, çay hikayemizin var olduğu 102 yıldan bu yana olduğu gibi sürdürülebilirlik anlayışı çerçevesinde hareket etmeye devam etmektir. Bu düşüncelerle 2026 yılı yaş çay kampanyamızın tüm üreticilerimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyor, bereketli bir sezon geçirmeyi temenni ediyoruz."

Kaynak: AA / Fikret Delal
