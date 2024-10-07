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ÇAYKUR, Çay Alım Süresini 20 Ekim'e Uzattı

ÇAYKUR, Çay Alım Süresini 20 Ekim'e Uzattı
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ÇAYKUR, 3. sürgünde belirlenen dekar başına 750 kilogram yaş çay kotasını dolduramayan üreticiler için çay alım süresini 20 Ekim tarihine kadar uzatma kararı aldı. Genel Müdür Yusuf Ziya Alim, alımların kalite kriterlerine uygun olarak devam edeceğini bildirdi.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), 3. sürgünde belirlenen dekar başına 750 kilogram yaş çay kotasını dolduramayan üreticiler için çay alım süresini 20 Ekim tarihine kadar uzattı.

Fabrika müdür ve müdür yardımcıları ile ÇAYKUR binasında bir araya gelen ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, yaş çayda ÇAYKUR tarafından belirlenen kalite kriterleri çerçevesinde bitmesi beklenen çay sezonuna ilaveten 20 Ekim tarihine kadar alım yapmaya devam edeceklerini ve alımların fabrikalarda veya fabrikalar tarafından belirlenecek bir noktada yapılacağını açıkladı.

"Her daim güvence olduğumuzu bu yıl da ortaya koymuş olacağız"

ÇAYKUR tarafından yapılan açıklamada ise, "3. sürgün yaş çay döneminde kotayı dekar başına 750 kilogram gibi azami bir seviyeye çıkarmış ve üreticilerimize bu hususta beklentilerin de üzerinde bir alım garantisi sunmuş bulunmaktayız. Bu koşullar altında tüm üreticilerimize, yaş çayımızda belirlediğimiz kalite kriterleri çerçevesinde 20 Ekim tarihine kadar alım yapmaya devam edeceğimizi; alımların fabrikalarımızda veya fabrikalarımız tarafından belirlenecek noktada yapılacağını duyuruyoruz. 2024 yılı yaş çay sezonunu bu şekilde siz değerli üreticilerimizle birlikte el ele ve birlik içerisinde selametle nihayete erdirecek ve ÇAYKUR olarak sizler için her daim güvence olduğumuzu bu yıl da ortaya koymuş olacağız" ifadelerine yer verildi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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