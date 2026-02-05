Çavdarhisar'da hayvan hareketlerine yönelik yol kontrolü
Çavdarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı, kaçak ve belgesiz hayvan sevkiyatlarını önlemek için yol denetimleri gerçekleştirdi. Kontrollerde hayvanların sağlık durumu ve sevk belgeleri incelendi.
Çavdarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı personelinin iş birliğinde, kontrolsüz hayvan hareketlerini önlemek amacıyla yol denetimleri gerçekleştirildi.
Denetimlerde, hayvan hastalıklarının yayılmasında önemli risk oluşturan kaçak ve belgesiz hayvan sevkiyatlarının önüne geçilmesi hedeflendi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli ile jandarma ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, hayvanların sağlık durumu ve sevk belgeleri incelendi.
Yetkililer, hayvan sağlığının korunması ve güvenli sevkiyatın sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti. - KÜTAHYA