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Çankırı'nın 2023 Yılı Gayrisafi Yurtiçi Hasılası 48 Milyar 837 Milyon TL Oldu

Çankırı'nın 2023 Yılı Gayrisafi Yurtiçi Hasılası 48 Milyar 837 Milyon TL Oldu
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Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Çankırı'nın gayrisafi yurtiçi hasılası 2023 yılında 48 milyar 837 milyon TL olarak kaydedildi. 2022 yılında 27 milyar 533 milyon TL olan GSYH, 2023'te kişi başına 243 bin 413 TL'ye yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından verilen bilgiye göre, Çankırı'nın gayrisafi yurtiçi hasılası 2023 yılında 48 milyar 837 milyon oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK), '2023 yılı İl Bazında Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) İstatistikleri'ni açıkladı. Paylaşılan verilere göre, 2022 yılında 27 milyar 533 milyon TL olan gayrisafi yurtiçi hasılası 2023 yılında 48 milyar 837 milyon oldu ve toplam GSYH'den yüzde 0,18 pay aldı. Çankırı'da 2022 yılında 140 bin 375 TL olan kişi başına GSYH 2023 yılında 243 bin 413 TL'ye yükseldi. 2023 yılında dolar bazında kişi başına GSYH ise 10 bin 362 dolar oldu. 2023 yılında Çankırı'da gayrisafi yurtiçi hasılası içerisinde "sanayi" sektörü yüzde 30,6 pay ile ilk sırada, "kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri" sektörü yüzde 15,6 pay ile ikinci sırada, "tarım, ormancılık ve balıkçılık" sektörü yüzde 15,2 pay ile üçüncü sırada, "hizmetler" sektörü yüzde 14,0 pay ile dördüncü sırada yer aldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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