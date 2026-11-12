Çanakkale Havalimanı'nda Ekimde 464 uçak trafiği oluştu, 10 bin 143 yolcu ağırlandı

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Çanakkale Havalimanı'nı Ekim ayında 10 bin 143 yolcu tercih etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Çanakkale Havalimanı'nın Ekim ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıklandı. Buna göre; Çanakkale Havalimanı'nda Ekim ayında toplam 10 bin 143 yolcuya hizmet verildi. Ekim ayında Çanakkale Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği toplamda 464'e ulaştı. Yılın 10 aylık bilançosunda ise yolcu trafiği 102 bin 662, uçak trafiği ise 5 bin 789'a yükseldi.

1 ayda 85 ton yük taşındı

Kargo, posta ve bagaj yükü taşınan Çanakkale Havalimanı'nın yük trafiği ise Ekim ayında toplamda 85 ton oldu. Yük trafiğinde yılın 10 aylık bilançosu toplam 869 ton oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı