Çanakkale'de Ramazan ayı öncesi gıda sektöründeki işletmelere denetim

Ticaret Bakanlığınca Çanakkale'deki restoran, fırın ve kasap işletmelerine Ramazan ayı öncesi fahiş fiyat ve zam denetimi yapıldı.

Ticaret Bakanlığı bağlı Çanakkale İl Ticaret Müdürlüğü ekiplerince Ramazan ayı öncesinde üreticiden tüketiciye uzanan tedarik zincirinde fiyat hareketlerini ve kayıt dışı işlemleri mercek altına aldı. Bu çerçevede Çanakkale'de bulunan kasap, restoran ve fırın işletmelerinde denetim gerçekleştiren ekipler, ürün etiketleri, giriş-çıkış belgeleri ve faturaları inceleyerek fiyat artışlarının fahiş olup olmadığını kontrol edildi. Denetimlerde ayrıca ürün gramajları kontrol edilirken, restoranlarda menüde yer alan fiyatların kasa fiyatlarıyla uyumlu olup olmadığı da denetlendi.

Çanakkale İl Ticaret Müdürü Hakan Tuncerli, Ramazan ayı öncesinde denetimlerin arttırıldığını söyleyerek, "Ticaret Bakanlığı olarak yaklaşan Ramazan ayı öncesinde halkımızın, vatandaşımızın refahını korumak, iç piyasadaki fiyat istikrarını olumsuz yönde etkileyebilecek ve arz talep dengesine zarar verecek her türlü eyleme karşı denetim ekiplerimizle beraber sahadayız. Denetimlerimizi yoğun bir şekilde devam ettiriyoruz. Bu kapsamda fiyat etiketi, kasa raf uyumsuzluğu, haksız fiyat artışı ve stokçuluk kapsamında denetimler yapmaya devam ediyoruz. 1 Ocak 2025 ile 31 Aralık 2025 tarihleri arasında toplamda 578 bin firmanın toplamda 41 milyon civarında ürünü denetlenmiş. Bu denetlemeler kapsamında da tespit edilen aykırılıklara yaklaşık olarak söylüyorum yine 3 milyar TL civarında bir idari para cezası uygulanmıştır. Burada temel olarak baktığımız zaman amacımız kimseyi cezalandırmak ya da kanun tarafından verilmiş bu yetkiyi birilerini cezalandırmak amaçlı kullanmak değil, tamamen iç piyasadaki arz-talep dengesinin zarar görmesini engellemek, vatandaşlarımızın refahını, menfaatlerini korumaktır" dedi.

Yapılan denetimleri Çanakkale özelinde değerlendiren Müdür Tuncerli, "Çanakkale özelinde konuya bakacak olursak lokanta ve restoranlarda menü denetimi, marketlerde de haksız fiyat artışı ve stokçuluğa karşı ayrıca kasa raf uyumsuzlukları çerçevesinde denetimler gerçekleştireceğiz. Denetim ekiplerimizle beraber yoğun bir şekilde denetim yapmaya devam ediyoruz. Burada hassasiyetle altını çizerek söylemek gerekir ki fırsatçılığa yani piyasa dengesini bozacak herhangi bir fırsatçılığa ya da uyanıklığa asla ve asla Ticaret Bakanlığı olarak geçit vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE