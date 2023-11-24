Çanakkale'de 3 Girişimcinin Kurduğu Soğuk Hava Tesisi Tarıma Hizmet Veriyor

Çanakkale'de 3 girişimcinin 8 yıl önce kurduğu soğuk hava tesisi, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından desteklenerek bölge tarımına hizmet veriyor. Tesiste günlük 22 ila 25 ton meyve depolanıyor ve enerji ihtiyacının büyük bölümü güneş enerjisi panelleriyle karşılanıyor.

Çanakkale'de 3 girişimcinin 8 yıl önce kurduğu soğuk hava tesisi, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) alınan desteklerle geliştirilerek bölge tarımına hizmet veriyor.

Anadolu Ajansının (AA), tarımda yenilenebilir enerji kullanımının ele alındığı "Tarımda Yenilenebilir Enerji Atağı" başlıklı dosya haberin dördüncü bölümünde AA muhabiri, Çanakkale 17 Meyvecilik Soğuk Hava Deposu Gıda İnşaat Turizm Nakliye Ticaret ve Sanayi AŞ'nin ortaklarından Mete Haznedaroğlu ile görüştü.

Haznedaroğlu ile ortakları Nail Ergin ve Ali Deniz tarafından 2014'te projelendirilen soğuk hava deposu, TKDK'den ilk proje için alınan hibe desteğiyle Çanakkale-Bursa kara yolu Yapıldakaltı mevkisindeki 20 dönüm arazide 2015'te faaliyete geçirildi.

Günlük 22 ila 25 ton boylama, 1700 ton depolama alanına sahip tesisin sahiplerinin, depo, boylama ve güneş enerjisi panelleri konusundaki 3 hibe başvurusunun tamamı kabul edildi.

TKDK'den toplam 1 milyon 93 bin lira hibe desteği alan firma, tesisin çatısındaki 2 bin metrekare alanda kurduğu 1110 güneş panelinden elde ettiği enerjiyle soğuk hava deposunun ihtiyacının büyük bölümünü karşılıyor.

Tesiste bölgede yetiştirilen elma ve şeftali başta olmak üzere meyve çeşitleri depolanıyor.

"İyi bir projeyle gittiğiniz zaman danışmana bile ihtiyacınız yok"

Mete Haznedaroğlu, AA muhabirine, 9 yıl önce ortaklarıyla iş fikri geliştirerek İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve TKDK yetkilileriyle görüştüklerini söyledi.

Gerek fikir gerekse finansal bakımdan bu kuruluşlardan büyük destek gördüklerini belirten Haznedaroğlu, "Aldığımız desteklerle soğuk hava deposu kurduk. Daha sonraki yıllarda boylama tesisi ve güneş panellerini devreye soktuk. Şu anda enerjimizin büyük kısmını güneş enerjisinden sağlıyoruz. Depomuzun çatısında 2 bin metrekarelik alan var, buraya güneş kolektörlerini monte ettik. Buradan ürettiğimiz enerjiyi ürünlerimizi soğutmakta kullanıyoruz." diye konuştu.

TKDK'ye sundukları 3 projenin de kabul edildiğini aktaran Haznedaroğlu, güneş panellerini kurmamış olsalar ekonomik bakımdan zorlanacaklarını vurguladı.

Kendi imkanlarıyla soğuk hava tesisini bu seviyeye getirmelerinin mümkün olmadığını anlatan Haznedaroğlu, şunları kaydetti:

"İyi bir projeyle gittiğiniz zaman danışmana bile ihtiyacınız yok. TKDK'deki arkadaşlarımız size çok yardımcı oluyor. Size yol gösteriyorlar. Neyi nasıl yapacağınızı anlatıyorlar. Neyi nasıl doğru yapacağınızı da gösteriyorlar. Yapacağınız projeyi net şekilde anlattığınızda işiniz çok kolay oluyor. TKDK sayesinde hem biz bir tesis kazandık hem de ülkemiz önemli bir tesis kazandı. Bu sayede meyve kayıplarımız önlendi. Pazara iyi meyve gönderiyoruz. Dolayısıyla ekonomik anlamda çok para kazanıyoruz."

Haznedaroğlu, hibe destekleriyle büyüyen işletmelerinin 10 kişilik istihdam sağladığını sözlerine ekledi.