Mekader Derneği ve Mekaleskirt köyleri muhtarlarından meyve fidanı ve ata tohumu projesi

Mekader Derneği ve Mekaleskirt köyleri muhtarları öncülüğünde başlatılan projeyle yöre halkına ata tohumu ekimi ve meyve fidanı dikimi hakkında seminer verilerek meyve fidanı ve ata tohumu dağıtıldı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde Mekader Derneği ve Mekaleskirt köyleri muhtarları öncülüğünde meyve fidanı dikimi ve ata tohumu ekimi hakkında seminer düzenlendi. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Ziraat Fakültesi Eski Dekanı Prof. Dr. Turan Yüksek ve ata tohumu yetiştiricisi Emine Eksilmez Terzi'nin katılımı ile gerçekleşen seminer hakkında konuşan Mekader Dernek Başkanı Halil Kosanoğlu, "Çamlıhemşin Ziraat Odası aracılığıyla Yalova ilçesinden toplam bin adet elma, armut, mandalina, hurma meyve fidanları getirttik. Ayrıca yöremizden 300 adet ata tohumu temin ettik. Köyümüzde bu işin uzmanları tarafından 2 saatlik seminer sonrasında tüm katılımcılar meyve fidanlarımızı ve ata tohumlarımızı dağıttık. Bu proje hem akademik açısından hem de sosyal yönden büyük önem arz etti" dedi.

Yapılan seminere ve meyve fidanı dağıtımı projesine İlçenin farklı köylerden yoğun bir katılım olurken seminere katılan 300 kişiye toplam bin adet meyve fidanı 300 adet ata tohumu dağıtıldı. - RİZE