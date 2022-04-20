Çamelili çiftçilere zararlılara karşı tuzak desteği - Haberler

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Çamelili çiftçilere zararlılara karşı tuzak desteği

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Çamelili çiftçilere zararlılara karşı tuzak desteği

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Çameli'nde bulunan sera üreticilerinin en sık karşılaştığı zararlı hayvan ve bitkilere karşı yapışkan tuzak desteğinde bulundu.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, Çameli'nde bulunan sera üreticilerinin en sık karşılaştığı zararlı hayvan ve bitkilere karşı yapışkan tuzak desteğinde bulundu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliği içerisinde gerçekleşen 'Örtü alanlarında biyoteknik mücadelenin yaygınlaştırılması' projesi ile Çameli ilçesinde örtü altı üretim yapan çiftçilere yapışkan tuzak desteği sağlandı. Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Çameli'ndeki örtü altı seracılık yapan üreticiler için temin edilen yapışkan tuzaklar, Çameli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından çiftçilere dağıtılmaya başlandı.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, ilçede 700 dekar alanda kullanılacak yapışkan tuzak desteğiyle çiftçilerin örtü altında karşılattığı sorun olan beyazsinek, thiripsiler ve yaprak bitkileri gibi zararlara karşı sarı yapışkan tuzakla bertaraf edilebileceğini belirtti. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Hisarcık, Çameli, Tarım, Ekonomi, Haberler

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