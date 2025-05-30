Business bulut alanında yüzde 111 büyüdü

Vodafone Business, müşteri deneyimini odağına alan yaklaşımıyla bulut bilişim alanında geçen yıl yüzde 111, son üç yılda ise yüzde 443'lük konsolide büyüdü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Business, dijitalleşmeyi mümkün kılan en önemli altyapı olan bulut bilişim alanında yaptığı yatırımlarla kurumları geleceğe taşıyor.

Son dönemde bulut servisleri ve çözümlerine yapmış olduğu yatırımlarla öne çıkan şirket, yerli ve küresel düzeyde sunduğu güvenli, esnek ve ölçeklenebilir altyapılarla işletmelerin verimli şekilde büyümelerine destek sağlıyor.

Yeni veri merkezleri yatırımları, yerli ve güvenli bulut çözümleriyle şirketlerin büyümesine hız kazandıran şirket, KOBİ'ler için özel tasarlanmış daha ekonomik bulut altyapısı, finans sektörü gibi özel regülasyona tabi uygun topluluk modelleri geliştirirken, işletmelere özel kurgulanan esnek yapıyla, şirketlerin dijital dönüşüm yolculuğunu kolaylaştırıyor.

Sunduğu genel ve özel bulut çözümleri, yedekleme ve kurtarma hizmetleri, hibrit altyapılar ve yönetilen servisleriyle şirketlerin hem bugünkü operasyonlarını güçlendiren hem de geleceğe hazırlayan şirket, bulutta sadece teknoloji altyapısı değil 250'nin üzerinde uzman teknik kadrosuyla 7 gün 24 saat teknik ekipleriyle uçtan uca yönetilen hizmetler servisleri sunuyor.

"Türkiye'nin dijital egemenliğini güçlendirecek yatırımlarla hareket ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, son bir yılda bulut teknolojileri özelinde yüzde 111'lik bir büyüme yakaladıklarını ve bulut ve yedekleme çözümlerini sadece bir teknoloji hizmeti olarak değil, iş sürekliliğini ve veri güvenliğini garanti altına alan stratejik bir iş ortağı yaklaşımıyla sunduklarını aktardı.

Bulut bilişim verilerin güvenle yönetildiği bir katman olarak zeka çağını mümkün kılan veriyi işleyecek, büyütecek, dönüştürecek stratejik bir katman olarak gördüklerini belirten Kesbir kat, "Bu doğrultuda kurumlara uçtan uca dijitalleşme çözümleri sunarken, Türkiye'nin dijital egemenliğini güçlendirecek yatırımlarla hareket ediyoruz. Biz de bu vizyonla hareket ederken hem altyapımıza hem de kesintisiz ve güvenli şekilde en iyi hizmeti verecek ekiplerimize yatırım yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kestioğlu, kurumların operasyonel esnekliğini artıran, veri güvenliğini güçlendiren ve rekabetçiliklerini sürdürülebilir kılan çözümler sunduklarını kaydederek, şöyle devam etti:

"Ana odak noktamız, müşterilerimize en iyi deneyimi sunmak, teknolojiyi hızlı bir şekilde ihtiyaçları olduğunda anında onlara sunacak, her an ulaşabilecekleri online dijital bir platform ile kesintisiz bir deneyim sunmak. Müşterilerimiz için teknoloji iş ortağı olarak onların yanlarında yer alırken, uçtan uca destek sunan bir yaklaşım benimsiyoruz. İzmir'de inşa ettiğimiz yeni veri merkezimiz, KOBİ'lere yönelik dizayn ettiğimiz ekonomik bulut altyapımız ve finans sektörüne özel topluluk bulutu modellerimiz, bu stratejimizin somut örnekleri."

Müşterilerin en nitelikli ve en hızlı servis alabilmesinin en önemli öncelikleri olduğuna işaret eden Kestioğlu, son üç yılda bulut bilişim ve siber güvenlik tarafında ise yüzde 443'lük büyümeye imza atan bir teknoloji şirketi olarak, yatırımlara hız kesmeden devam edeceklerini anlattı.

"Otomatik çözümler sunarak, destek süreçlerini sadeleştiriyoruz"

Kestioğlu, bulut bilişim hizmetlerini bir teknoloji sağlayıcısı gibi değil, stratejik bir iş ortağı yaklaşımıyla sunduklarına dikkati çekerek, en iyi müşteri deneyimini çevrim içi dijital arayüzleri olan ve self servis hizmet yönetimi imkanı tanıyan "Red Konsol"la müşterilerine sağladıklarını belirtti.

"TechBot" gibi müşterilerin teknik taleplerine hızlı ve otomatik çözümler sunarak, destek süreçlerini sadeleştiren yapay zeka destekli platformlarıyla da en nitelikli hizmeti sunduklarını kaydeden Kestioğlu, "RobinHood AI" ile de yazılım tabanlı ağ çözümleri üzerinde öğrenme ve analiz yetenekleriyle çalıştığını ve müşteri ağlarını insan müdahalesine gerek kalmadan proaktif şekilde yönettiklerini aktardı.

Kestioğlu, müşterilerin çeşitli iş çözümlerini dijital olarak tek bir platformdan satın almasını sağlayacak bir dijital market oluşturmayı hedeflediklerine dikkati çekerek, "Bu sayede dijital olarak çeşitli uygulamaları ve çözümleri tek bir platform üzerinden satın alınabilecek. İlk olarak Microsoft 365, Microsoft Azure, Google Workspace, Trend Micro ile 2025 içerisinde açılacak bu platform üzerinden kurumsal müşterilerinin dijital satın alma yapılabilecek." değerlendirmesini yaptı.

Kurumlara tek fatura ve tek sorumluluk anlayışıyla çözüm sunduklarını anlatan Kesitoğlu, yerli ve küresel iş ortaklıklarıyla bu yapıyı desteklediklerini de vurguladı.

15 milyon dolarlık yatırımla Ankara'da faaliyete geçirdikleri ve ayrıca İstanbul'da yer alan "Siber Güvenlik Operasyon Merkezleri (SoC)" ile 7/24 kesintisiz koruma sağladıklarına işaret eden Kestioğlu, şunları kaydetti:

"SoC 2.0 yaklaşımıyla otomasyon destekli sistemler üzerinden siber tehditlere sadece anlık koruma değil, önleyici güvenlik önlemleri sunuyoruz. Türkiye'nin teknolojiyi en doğru zamanda uluslararası kalitede alması için en iyi servisleri üretmek için canla başla çalışıyoruz. Sunmuş olduğumuz servislerimiz ve çözümlerimizin temelinde müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak yatıyor. Yapmış olduğumuz yatırımlar ve kurduğumuz yerli ve global partnerlikler ile Vodafone Business'lı kurumsal müşterilerimizin dijital dönüşüm yolculuklarında en güvenilir iş ortağı ve en iyi müşteri deneyimini sunma misyonumuzu geçmişte olduğu gibi önümüzdeki dönemde de artırarak devam ettireceğiz."