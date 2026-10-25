Bursa Mustafakemalpaşa'da 150 dekarda yapay mera için arpa ekildi

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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Ovaazatlı Mahallesi'nde yürütülen mera ıslah projesi kapsamında 150 dekar alanda yapay mera tesis ediliyor. Beş yıl sürmesi planlanan proje kapsamında ilk aşamada ön bitki olarak arpa ekimi gerçekleştirildi.

Mera alanının hazırlanması amacıyla yürütülen çalışma kapsamında, ilk yıl 150 dekar alana 3 bin kilogram arpa tohumu ekildi. Ekim işlemiyle birlikte alana 3 bin 750 kilogram 20.20.0 kompoze gübre uygulandı. Projenin ilk iki yılında ön bitki ekilişi yapılması planlanırken, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar da mera alanına giderek çalışmaları yerinde inceledi.

İstilacı bitkiler temizlenecek

Yürütülen çalışmalarla mera alanındaki istilacı bitkilerin temizlenmesi ve arazinin ilerleyen aşamalarda ekilecek mera karışımı için uygun hale getirilmesi amaçlanıyor. Projenin tamamlanmasıyla Ovaazatlı Mahallesi'ndeki mera kullanım alanının genişletilmesi ve ot veriminin artırılması hedefleniyor. Böylece hayvancılık işletmelerinin kaba yem ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlanması ve meralarda hayvan refahının iyileştirilmesi öngörülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı