Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bursa Mustafakemalpaşa'da 150 dekarda yapay mera için arpa ekildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Mustafakemalpaşa'da 150 dekarda yapay mera için arpa ekildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Ovaazatlı Mahallesi'nde 150 dekar alanda yapay mera tesis ediliyor ve ilk aşamada arpa ekildi. Projeyle istilacı bitkilerin temizlenmesi ve ot veriminin artırılması, hayvancılık işletmelerinin kaba yem ihtiyacına katkı sağlanması hedefleniyor.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Ovaazatlı Mahallesi'nde yürütülen mera ıslah projesi kapsamında 150 dekar alanda yapay mera tesis ediliyor. Beş yıl sürmesi planlanan proje kapsamında ilk aşamada ön bitki olarak arpa ekimi gerçekleştirildi.

Mera alanının hazırlanması amacıyla yürütülen çalışma kapsamında, ilk yıl 150 dekar alana 3 bin kilogram arpa tohumu ekildi. Ekim işlemiyle birlikte alana 3 bin 750 kilogram 20.20.0 kompoze gübre uygulandı. Projenin ilk iki yılında ön bitki ekilişi yapılması planlanırken, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar da mera alanına giderek çalışmaları yerinde inceledi.

İstilacı bitkiler temizlenecek

Yürütülen çalışmalarla mera alanındaki istilacı bitkilerin temizlenmesi ve arazinin ilerleyen aşamalarda ekilecek mera karışımı için uygun hale getirilmesi amaçlanıyor. Projenin tamamlanmasıyla Ovaazatlı Mahallesi'ndeki mera kullanım alanının genişletilmesi ve ot veriminin artırılması hedefleniyor. Böylece hayvancılık işletmelerinin kaba yem ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlanması ve meralarda hayvan refahının iyileştirilmesi öngörülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Zeytinburnu’nda iki grup arasında silahlı kavga! Mermi evin camını kırarak içeri girdi

Gecenin bir vakti yaptıklarına bakın! Mahallelinin yüreği ağzına geldi
Bir çocuk kavgası nelere yol açtı! 1 ölü, 4 yaralı

Bir çocuk kavgası nelere yol açtı! 1 ölü, 4 yaralı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kırmızı ışıkta uyuyakaldı! Doktor olduğunu söyleyip tehdit etti

Kırmızı ışıkta uyuyakaldı, mesleğini söyleyip polisleri tehdit etti
31 yıl önce köylerinden çıkan vatandaşlar yeniden dönmek istiyorlar

31 yıl sonra köylerine dönmek için tek bir istekleri var
Fransa'daki yağmacıya 'Yaptığın haram' dedi! Kadının cevabı şaşırttı

Yağmalarken yakalandı! "Haram" uyarısına bakın ne yanıt verdi
İpek Karapınar anne oldu! Oğluna Aslan Kuzey adını verdi

İpek Karapınar anne oldu! Oğluna verdiği isim belli oldu
Türkiye ve KKTC doğal gaz hattı için NAVTEX yayımladı

12 koordinat belirlendi! Türkiye ve KKTC'den NAVTEX

Antalya'da parktaki köprüden 25 metre aşağı düştü! Kurtarma operasyonu 2 saat sürdü

Adımını attı, havada yürür gibi gitti! 25 metreden düştü
AKOM İstanbul için tarih verdi! 40 ilde yağış bekleniyor

Planı olanlar dikkat! AKOM İstanbul için tarih verdi