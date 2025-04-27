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Burhaniye'de 'Askıda Dondurma' Uygulaması Devam Ediyor

Burhaniye'de 'Askıda Dondurma' Uygulaması Devam Ediyor
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Ören esnaflarından Adem Teslim, geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören Askıda dondurma uygulamasını bu yıl da sürdüreceklerini duyurdu. Uygulama, baharla birlikte önümüzdeki günlerde başlayacak.

Burhaniye'de Ören esnaflarından Adem Teslim, geçtiğimiz yıl başlattığı Askıda dondurma uygulamasını bu yıl da devam ettirecek. Önümüzdeki günlerde uygulamanın başlayacağını kaydeden Teslim, uygulamanın geçtiğimiz yıl büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Ören Meydanında dondurma satışı yapan Adem Teslim, geçtiğimiz yıl başlattığı Askıda dondurma uygulamasını bu yılda devam ettireceğini söyledi. Ören de hareketin başladığını kaydeden Adem Teslim, "Baharla birlikte dondurma sezonunu da açtık. Geçtiğimiz yıl düzenlendiğimiz askıda ondurma uygulaması büyük ilgi gördü. Uygulamaya önümüzdeki günlerde başlayacağız. Bu yılda ilgi göreceğine inanıyorum" dedi - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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