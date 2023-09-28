Buldan'ın organik ürünleri Ege pazarında talep görüyor

DENİZLİ - Buldan'ın bin 150 rakımlı bölgesinde yetişen organik sebzeler, Ege Bölgesi'ndeki pazarlarda tüketicilerle buluşuyor. Buldanlı üreticiler, iç pazarda yoğun ilgi gören ürünlerini dış pazarlara da ulaştırmayı hedefliyor.

Buldan'ın yüksek kesimli mahallelerinde üretilen doğal organik sebzeler, Ege Bölgesi genindeki pazarlarda piyasaya sunuluyor. Buldan'ın 1150 rakımlı kesimlerinde yetiştirilen sebzeler, Yayla Mahallesi'nde bulunan kapalı pazaryerinde toptan satılarak, bölge genelindeki illere gönderiliyor.

Yayla Mahallesi'nde sebze yetiştiriciliği yapan Mustafa Çetinkaya, her gün tarlalardan topladıkları ürünleri, Yayla Mahallesi'nde kurulan pazarda, toptan sebze satışı yaptıklarını belirterek, "Bölgemizin toprak, iklim, hava ve suyu sebze yetiştiriciliği için çok uygun. Bölgede yetişen ürünlerin kendine has lezzeti var. Bölgemizde çilek, domates, biber, patlıcan, domates, taze fasulye, barbunya üretimi yapıyoruz. İzmir başta olmak üzere Manisa, Aydın, Denizli, Uşak'tan çok sayıda alıcı pazarımıza geliyor. Ürettiğimiz organik ürünlerin İstanbul, Ankara ile birlikte artık dış pazarlarda da satılmasını istiyoruz. Eğer ihracata uygun şartlar sağlanırsa ihracatı da düşünmek istiyoruz. Üretimimiz çok yüksek. Rekolte anlamında iklim değişikliği ile ilk başlarda az gibi görünse de bu aylarda çok yükseldi. Üretim bir anda çok arttı. Bu konuda yetkililerimizden destek ve ilgi bekliyoruz" dedi.