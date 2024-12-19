Bugün trend olan 3 altcoin

Fuel Network (FUEL)

Fuel Network, Ethereum üzerine inşa edilmiş bir Optimistic Rollup projesidir ve yerel kripto para birimi olarak FUEL'i kullanır. FUEL, bugün trend olan altcoinlerden biri çünkü kısa süre önce Token Üretim Etkinliği'ni (TGE) gerçekleştirdi. Ayrıca Fuel Network, toplam arzının yüzde 10'unu erken kullanıcılarına airdrop olarak dağıtacağını duyurdu.

FUEL'in fiyatı piyasaya çıktığında yaklaşık 0,069 dolar seviyesindeydi. Ancak şu an yüzde 30,50'lik bir düşüşle 0,046 dolara kadar gerilemiş durumda. Bu düşüş, genel altcoin piyasasındaki zayıf performans ve airdrop sonrası oluşan satış baskısıyla ilişkilendiriliyor olabilir.

Layer-2 projesinin piyasa değeri şu an 163,52 milyon dolar seviyesinde. Eğer alım talebi artarsa, bu değer yükselebilir. Ancak airdrop sahipleri ellerindeki tokenları satmaya başlarsa, fiyat üzerindeki baskı devam edebilir.

Akuma Inu (AKUMA)

FUEL'in aksine, Base ağı üzerinde geliştirilmiş bir meme coin olan Akuma Inu, fiyatındaki artış nedeniyle trend altcoinlerden biri haline geldi. Son 24 saat içinde AKUMA'nın fiyatı yüzde 53,60 oranında yükseldi ve bu artış, artan alım taleplerine bağlanıyor.

Şu anda AKUMA'nın fiyatı 0,00023 dolar seviyesinde. Eğer meme coin daha fazla ilgi çekmeye devam ederse, fiyat daha da yükselebilir. Ancak yatırımcıların dikkatli olması gerekiyor; mevcut AKUMA sahipleri kâr elde etmek için satış yaparsa, bu durum trendi tersine çevirebilir ve fiyat 0,00020 dolar seviyesinin altına düşebilir.

Pudgy Penguins (PENGU)

Bugün en çok ilgi gören üçüncü altcoin, Pudgy Penguins NFT koleksiyonunun yerel tokenı olan PENGU. 18 Aralık'ta da popüler olan PENGU, haftanın başında gerçekleşen airdrop nedeniyle dikkat çekmişti.

Ancak, daha önce yaşanan satış dalgasına benzer şekilde, PENGU'nun fiyatı son 24 saatte yüzde 5,50 oranında düşerek 0,032 dolar seviyesine geriledi. Görünüşe göre PENGU hala fiyat keşfi aşamasında.

Eğer satış baskısı artarsa, Pudgy Penguins tokenının fiyatı 0,026 dolara kadar gerileyebilir. Ancak yeni bir likidite akışı sağlanırsa, fiyat 0,040 dolara kadar yükselebilir.

Neticede, bu üç altcoin piyasada farklı dinamiklerle ön plana çıkmış durumda. Ancak yatırımcıların hem alım hem de satış kararlarında piyasa koşullarını dikkatle değerlendirmesi gerekiyor.