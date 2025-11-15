Bu Hafta Altın ve Döviz Yükseldi, Borsa Değer Kaybetti

Bu hafta yatırım araçlarından altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 3,28 değer kaybederek 10.565,74 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 10.373,75 puanı, en yüksek 11.044,47 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul teknoloji endeksi yüzde 5,39 düşüşle 23,860,41 puan, hizmetler endeksi yüzde 4,41 azalışla 10.506,82 puan, sanayi endeksi yüzde 3,89 gerilemeyle 13.631,19 puan ve mali endeks yüzde 2,89 kayıpla 15.180,69 puan oldu.

Koza Altın İşletmeleri en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 18,87 ile Koza Altın İşletmeleri oldu.

Koza Altın İşletmeleri'ni yüzde 12,59 ile EİS Eczacıbaşı İlaç, yüzde 12,35 ile Fenerbahçe Futbol AŞ izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 14,57 ile KUYAŞ Gayrimenkul, yüzde 12,18 ile Çan2 Termik ve yüzde 11,24 ile Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 802 milyar 560 milyon lirayla ASELSAN, 542 milyar 640 milyon lirayla Garanti BBVA ve 444 milyar lirayla Enka İnşaat ve Sanayi AŞ oldu.

???????- Altın ve döviz yükseldi

24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 1,69 artışla 5 bin 519 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı yüzde 1,68 yükselişle 37 bin 227 liraya çıktı.

Doların satış fiyatı yüzde 0,28 artarak 42,3320 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,80 yükselerek 49,3040 lira oldu.

Geçen hafta 55,5060 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,47 artışla 55,7690 liraya ulaştı.

İsviçre frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 2,17 kazançla 53,6560 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)