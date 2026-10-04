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BTK'ye iletişim şikayetleri ocak-haziran döneminde 164 bin 733'e çıktı

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BTK'ye ocak-haziran döneminde iletişim hizmetlerine yönelik şikayet sayısı 164 bin 733'e yükseldi. En fazla şikayet 84 bin 546 ile internet servis sağlayıcılığına geldi; bu alanda bağlantı ve hizmet kalitesi öne çıktı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ilişkili kuruluşu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) yılın ilk yarısında en fazla şikayet, "internet servis sağlayıcılığı" hizmeti için geldi.

AA muhabirinin, BTK verilerinden yaptığı derlemeye göre, vatandaşlar, iletişim hizmetleri sektörüne ilişkin yaşadıkları sorunları "BTK Online Tüketici Şikayet Sistemi" üzerinden kuruma iletebiliyor.

Buna göre, mobil iletişim, internet sağlayıcılığı, uydu platformu, sabit telefon ve Kablo TV gibi hizmetlerde geçen yılın ilk yarısında 102 bin 712 olan şikayet sayısı, bu yıl 164 bin 733'e çıktı.

Hizmet bazında bu yılın ocak-haziran döneminde en fazla şikayet, 84 bin 546 ile internet servis sağlayıcılığı alanına ilişkin geldi. Geçen yılın aynı döneminde 49 bin 240 şikayetle mobil kategorisi ilk sırada yer almıştı.

BTK'ye ocak-haziran döneminde mobil iletişime yönelik 66 bin 964, uydu platformu hizmetleri için 5 bin 647, sabit telefon hizmetlerine ilişkin 6 bin 121 ve Kablo TV hizmetlerine yönelik 455 şikayet ulaştı.

İnternet ve Kablo TV alanlarında en fazla şikayet, "bağlantı ve hizmet kalitesi"ne ilişkin yapıldı.

Sabit telefon hizmetinde "abonelik işlemleri", uydu platformu ve mobil hizmetlerde "faturalandırma", en fazla şikayet alan konular olarak sıralandı.

Postada kullanıcı şikayetlerinde artış

BTK'ye CİMER ve bireysel dilekçe yoluyla posta sektörüne ilişkin geçen yılın ilk 6 aylık döneminde 3 bin 730 şikayet iletilirken, şikayet sayısı bu yıl 4 bin 540'a yükseldi.

Söz konusu sektöre yönelik şikayetlerde ilk sırayı ocak-haziran döneminde 1619 ile "şube, acente ve personel" konusu aldı.

Kaynak: AA
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