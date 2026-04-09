British Airways, Orta Doğu'ya yönelik seferlerini azaltıyor

British Airways, Orta Doğu'daki bazı uçuşlarını azaltırken, Hindistan ve Kenya'ya yaz dönemi boyunca seferlerini artırma kararı aldı. Şirket, Orta Doğu'daki uçuş programında değişiklikler yaparak bazı destinasyonları askıya alacak.

ABD/İsrail-İran Savaşı nedeniyle bölgeye yönelik uçuşları askıya alan British Airways, mayıs ortasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a uçuşları yeniden başlatmayı ve 1 Temmuz itibarıyla da Dubai, Doha ve Tel Aviv seferlerine dönmeyi planlıyor.

Ancak şirket Dubai'ye uçuşları günde üç seferden bire, Doha, Tel Aviv ve Riyad seferlerini de günde ikiden bire indirecek.

British Airways, Suudi Arabistan'da Cidde destinasyonunu ise 24 Nisan itibarıyla tamamen kaldıracak ve Bahreyn ve Amman'a uçuşları 25 Ekim'e kadar askıya alacak.

Hava yolu şirketi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Larnaka kentine uçuşlarına 22 Mayıs'ta yeniden başlamayı planlıyor.

British Airways, 1 Haziran'dan itibaren ekim sonuna kadar Hindistan ve Kenya'ya uçuşlarını artıracak.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya
