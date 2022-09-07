Brent petrolün varili şubat ayından sonra ilk defa 90 doların altında

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından tırmanan gerginlikle birlikte petrol fiyatları tarihi zirveleri görmüştü.En son 2008 krizinde 140 dolarları gören petrolün varil fiyatı Mart 2022'de aynı seviyelere tırmanış yapmıştı.

VARİL FİYATLARI 90 DOLARIN ALTINDA

Savaş'ın başlamasının ardından en düşük seviye olarak 90 dolar olan brent petrolde bugün daha da aşağı bir seviye görüldü.Brent petrolün varil fiyatı savaş öncesi döneme dönerek 89 doları gördü.