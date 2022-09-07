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Brent petrolün varili şubat ayından sonra ilk defa 90 doların altında

Ekonomi Haberleri

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından tarihi zirveleri gören brent petrolün fiyatı çakıldı. Savaşın ardından 140 dolarlara tırmanan petrol fiyatları şubat ayının ardından ilk defa 90 doların altını gördü.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından tırmanan gerginlikle birlikte petrol fiyatları tarihi zirveleri görmüştü.En son 2008 krizinde 140 dolarları gören petrolün varil fiyatı Mart 2022'de aynı seviyelere tırmanış yapmıştı.

VARİL FİYATLARI 90 DOLARIN ALTINDA

Savaş'ın başlamasının ardından en düşük seviye olarak 90 dolar olan brent petrolde bugün daha da aşağı bir seviye görüldü.Brent petrolün varil fiyatı savaş öncesi döneme dönerek 89 doları gördü.

Haberler.com / Yavuz Selvi - Ekonomi

Brent Petrol Ekonomi Güncel Haberler

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