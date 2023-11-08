Petrol fiyatları son 3,5 ayın en düşük seviyesini gördü! Akaryakıta indirim bekleniyor

Brent petrolün varil fiyatı 81,27 dolarla 24 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Bu gelişmenin önümüzdeki günlerde akaryakıta indirim olarak yansıması bekleniyor.

Dün 85,19 dolara kadar yükselen brent petrolün varil fiyatı, günü 81,61 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün 81,27 dolara gerileyerek 24 Temmuz'dan bu zamana kadarki en düşük seviyesini gördü.Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 77,29 dolardan alıcı buldu. Petrol fiyatlarındaki gerilemenin önümüzdeki günlerde akaryakıta indirim olarak yansıması bekleniyor.

RESESYON ENDİŞELERİ PETROL FİYATLARINI AŞAĞIYA ÇEKİYOR

Yavaşlayan ekonomik aktivitenin küresel talebi olumsuz etkileyeceği beklentisi ve devam eden İsrail- Filistin çatışması, fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Dünya genelinde artan resesyon endişeleri petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor. Dün, ABD Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, enflasyonu düşürmek için daha fazla faiz artırımını desteklemeye açık olduklarını ifade etti.

ABD'DEKİ GELİŞMELER DE FİYATLAR ÜZERİNDE BASKI OLUŞTURDU

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de petrol talebinin düştüğüne ilişkin veriler de fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu. Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkede ham petrol stoklarının 11 milyon 900 bin varil arttığını açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 300 bin varil düşeceği yönündeydi.

AKARYAKITA İNDİRİM GÖRÜNDÜ

Akaryakıt fiyatları döviz kuru ve uluslararası petrol fiyatlarındaki değişimlere göre belirleniyor. Dolar kurunun 28,50 seviyelerinde dengelenmesi ve brent petrolün son 3,5 ayın en düşük seviyesine gerilemesiyle akaryakıta indirim göründü. Petrol ve döviz kurunda herhangi bir değişiklik olmazsa akaryakıtta fiyatlar önümüzdeki günlerde düşebilir.