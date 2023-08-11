Borsa İstanbul'da Hisse Senetleri Haftalık Bazda Değer Kazandı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,24 değer kazandı. Dolar/TL yüzde 0,31 değer kazanırken, altının gram satış fiyatı yüzde 1,20 değer kaybetti. BIST 100 endeksi ise haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,24 artarak tamamladı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,24, dolar/TL yüzde 0,31 değer kazanırken, altının gram satış fiyatı yüzde 1,20, avro/TL ise ???????yüzde 0,18 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 7.359,49 ve en yüksek 7.766,12 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,24 artarak 7.714,38 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,20 değer kaybıyla 1.666,48 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,17 kayıpla 11 bin 49 liraya geriledi.

Geçen hafta sonu 2.770 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 2.740 liraya indi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,31 değer kazancıyla 27,0490 liraya çıkarken, avro yüzde 0,18 kayıpla 29,6530 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,15, bireysel emeklilik fonları yüzde 2,18 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,59 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.