Haberler

Piyasalarda gün ortası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,69 artışla 13.291,27 puana ulaştı. Hizmetler, sanayi, teknoloji ve mali endeksler yükseliş gösterdi. En çok işlem gören hisseler arasında TÜPRAŞ ve Türk Hava Yolları öne çıktı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,69 değer kazanarak 13.291,27 puana çıktı.

Dün 13.200,38 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 38,65 puan ve yüzde 0,29 azalışla 13.161,73 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 90,89 puan ve yüzde 0,69 artarak 13.291,27 puana yükseldi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 13.156,53 puanı, en yüksek 13.308,03 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,68, sanayi endeksi yüzde 1,02, teknoloji endeksi yüzde 0,54 ve mali endeks yüzde 0,23 yükseldi.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 59'u yükselirken 35'i düştü. 6 hisse ise yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri TÜPRAŞ, Astor Enerji, Türk Hava Yolları, ASELSAN ile Akbank oldu.

Altının ons fiyatı 5 bin 190 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 35,71, bileşik getirisi yüzde 38,90 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1560, sterlin/dolar paritesi 1,3390 ve dolar/yen paritesi 158,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 44,1140 liradan, avro 51,1140 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,3 artışla 5 bin 190 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 3,1 yükselişle 94,5 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Mahmut Çil
İran'daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var

İran'daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD İran uçaklarını imha etti! Açıklamalar art arda geldi

Savaşın seyrini değiştirecek görüntü
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran spikerin Galatasaray için söyledikleri olay oldu

"Bana en çok haz veren onlar" dedi, ortalık yıkıldı
Kızını istismar ederken suçüstü yakalanan sapık babaya beraat! Genç kız isyan etti

Öz kızını istismar ederken suçüstü yakalandı! Karar isyan ettirdi
Türkiye'nin 20 milyon ödülle aradığı Sipan Hemo Suriye Bakan Yardımcısı oldu

Türkiye'nin 20 milyon ödülle aradığı isim bakan yardımcısı oldu
ABD İran uçaklarını imha etti! Açıklamalar art arda geldi

Savaşın seyrini değiştirecek görüntü
Arda ve Haaland'ın görüntüsü maça damga vurdu

3-0'lık maça damga vuran kare!
Girdiği markette kabusu yaşadı: Valizin altından kan damlıyor

Markette kabusu yaşadı: Valizin altından kan damlıyor