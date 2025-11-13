Haberler

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselerek Güne Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,32 artışla 10.675,39 puandan başladı. Önceki kapanışta 10.640,86 puana yükselen endeks, bankacılık ve holding sektörlerinde de artış gösterdi. Küresel piyasalarda ise ABD'de hükümetin yeniden açılmasıyla pozitif bir seyir izleniyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,32 yükselişle 10.675,39 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,61 değer kazanarak 10.640,86 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 34,54 puan ve yüzde 0,32 artışla 10.675,39,66 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,41, holding endeksi yüzde 0,35 arttı.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 1,80 ile madencilik, tek gerileyen ise yüzde 0,24 ile taş toprak oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de federal hükümetin tekrar açılmasının ardından artan risk iştahının etkisiyle pozitif bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları ve haftalık para ve banka istatistikleri yurt dışında ise İngiltere'de büyüme, dış ticaret dengesi ile Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.800 seviyelerinin direnç, 10.600 ve 10.500 puanın ise destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
Balıkesir beşik gibi! Sındırgı sabaha karşı 4 depremle sarsıldı

Afet bölgesi ilan edilen ilde korkutan 4 deprem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, Lewandowski bombasını patlatıyor

Fenerbahçe'den Lewandowski bombası
Sanat dünyası yasta! Muazzez Abacı'nın ardından yürek burkan sözler

Sanat dünyası yasta: Bir devir daha kapandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan emlak vergisine fahiş zamlarla ilgili müjdeyi verdi: Çözüm önerilerini meclise sunacağız

Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için Erdoğan müjdeyi verdi
Mustafa Şentop: Üniversiteyi bitirmiş olmak, evlenme yaşını yukarıya taşıyor

Nüfus artış hızındaki düşüşü, çok konuşulacak bir nedene bağladı
Fenerbahçe, Lewandowski bombasını patlatıyor

Fenerbahçe'den Lewandowski bombası
Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı

Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı
Rafa Silva rest çekti: O varsa ben yokum

Rafa Silva rest çekti: O varsa ben yokum
Malatya'da bacağından vurulan genç hastaneye kendi imkanlarıyla gitti

Tabancayla vuruldu, hastaneye kendi imkanlarıyla gitti
Tekirdağlı şehidimizin babasından yürekleri dağlayan sözler: 3 gün önce Allah bana söyletti

Şehidimizin babası yürekleri dağladı: 3 gün önce Allah bana söyletti
TÜRKPATENT, Now TV'nin isim ve logo tescilini iptal etti

Türkiye'nin köklü televizyon kanalına kötü haber
Muazzez Abacı'nın ardından Emel Sayın'dan yürek burkan veda

Emel Sayın'dan Muazzez Abacı'ya yürek dağlayan mesaj
ABD'de hayatını kaybeden Muazzez Abacı'nın cenazesi Türkiye'ye nasıl getirilecek?

ABD'de hayatını kaybeden Abacı'nın cenazesi nasıl getirilecek?
Ahmed Şara'ya parfüm sıkan Trump 'Kaç eşin var?' diye sordu

Şara'ya parfüm sıkan Trump'ın "Eş" sorusu olay oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.