Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 53,88 puan artarak 12.254,83 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 67,03 puan ve yüzde 0,55 artışla 12.267,98 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 12.228,02 puanı, en yüksek 12.378,76 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,44 değer kazanarak 12.254,83 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 130,28 puan ve yüzde 0,98 artışla 13.379,12 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre sanayi endeksi yüzde 1,62, teknoloji endeksi yüzde 1,04, hizmetler endeksi yüzde 0,49 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,28 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 55'i prim yaptı, 41'i geriledi, 4'ü yatay seyretti. ASELSAN, Türk Hava Yolları, Koç Holding, Türk Altın İşletmeleri ile Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 618 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 4 bin 618 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,1 artışla 6 milyon 425 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 34,10, bileşik getirisi yüzde 37,01 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 43,0308, satışta 43,2032 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 42,9562, satışta 43,1284 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1674, sterlin/dolar paritesi 1,3469 ve dolar/yen paritesi 157,976 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,2 artışla 62,9 dolardan işlem görüyor.