Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,82 artışla 12.250,68 puandan kapandı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 100 puan artarak 12.250,68 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 10,48 puan ve yüzde 0,09 artışla 12.161,15 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 12.101,57 puanı, en yüksek 12.276,34 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,82 değer kazanarak 12.250,68 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 190,29 puan ve yüzde 1,27 artışla 15.191,57 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi yüzde 0,80, teknoloji endeksi yüzde 1,79 değer kazanırken, mali endeks yatay seyretti, sanayi endeksi ise yüzde 0,37 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 36'sı prim yaptı, 61'i geriledi. ASELSAN, Akbank, Astor Enerji, Türkiye İş Bankası ile Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 164 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 164 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,3 artışla 6 milyon 618 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,04, bileşik getirisi yüzde 39,29 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 49,2449, satışta 49,4422 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 49,2126, satışta 49,4098 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1194, sterlin/dolar paritesi 1,3247 ve dolar/yen paritesi 158,4 düzeyinde seyrediyor.

Aralık vadeli Brent petrolün varili ise yüzde 0,76 azalışla 105,8 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA